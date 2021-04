Jordan Joseph, un surdoué bientôt chez les Bleus ?

À l’image de ses partenaires, Jordan Joseph a étincelé ce week-end, en 8es de finale face à Edimbourg. De quoi s’inviter prochainement chez les Bleus ?

Auteur d’une performance majuscule ce week-end en Champions Cup, le colosse (1,89 m pour 115 kg) a fait parler tout son talent. Actif dans le combat physique durant 80 minutes pour son premier match européen de la saison, il inscrit un essai à la 62e minute, sur un pick and go. Huit passes, 69 mètres parcourus en 10 prises de balles,, 7 plaquages, 2 offloads... Le gamin de Sarcelles s'est baladé.

Il figure logiquement dans le XV de la semaine de nos confrères du Midi Olympique.

Son match très abouti relance le débat : quand le verra-t-on avec le XV de France ?

Jordan Joseph est un surdoué. Doublement surclassé dans les catégories jeunes, Joseph participe à sa première coupe du monde U20, en 2018, à seulement 17 ans ! Il est d’ailleurs champion du monde, après une finale gagnée face à l’Angleterre. Et pour couronner le tout, il est nommé révélation du mondial par World Rugby. Sébastien Piqueronies, le manager des U20 de l’époque, n’avait d’ailleurs pas tari d’éloges son joueur : « C’est un garçon puissant, très à l’aise ballon en main, capable malgré sa puissance de se déplacer vite. Il arrive à franchir et à jouer après contact, ce qui est un gros point fort » via Sport 24. Il signera d’ailleurs son premier contrat pro avec le Racing 92, à l’issue du mondial, en provenance de Massy. L’année suivante, il sera de nouveau champion du monde avec les Bleuets.

Avec un talent aussi précoce, tout le monde l’attendait en équipe de France. À l’aube du tournoi des 6 Nations 2020, le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié décide de ne pas le retenir dans le groupe qui se préparera au tournoi. La raison ? Son faible temps de jeu en Top 14. En effet, à cette époque-là, Jordan Joseph revenait d’une blessure au genou, l’ayant écarté des pelouses pendant deux mois. Par la suite, c’est la concurrence qui va l’écarter des terrains. Petite satisfaction tout de même, car il sera nommé capitaine des Bleuets pour le tournoi des 6 Nations 2020. Lucide, le jeune Racingman avait d’ailleurs déclaré à cette époque : « je n’ai pas assez montré de choses, pas assez prouvé pour pouvoir postuler au XV de France. » Avant de poursuivre : « je n’ai pas assez joué… Je me retrouve donc avec ma catégorie d’âge, j’en profite au maximum en espérant réaliser de grandes performances » pour le quotidien Le Parisien.

Mais cette année semble être celle de la confirmation pour le jeune joueur de 20 ans. Il prend une toute autre dimension, et s’impose peu à peu comme un des cadors de l’équipe ciel et blanc. En effet, il comptabilise, à ce jour, 10 feuilles de matchs pour 8 titularisations, et une moyenne de 50 minutes jouées par rencontre cette saison. Et au vu de sa dernière prestation, ses statistiques risquent de s’élever d’ici la fin de la saison. De quoi taper dans l’œil du sélectionneur français ? Pas impossible… Rendez-vous en juillet, pour savoir si Fabien Galthié l’appellera pour la tournée d’été, en Australie.