VIDEO. Northampton et sa fusée Skosan font craquer les Wasps au terme d'un match ultra-spectaculaire

Pour le retour du Premiership diffusé en France, les Saints ont disposé des Wasps ce week-end. Grâce notamment à un essai de la flèche sud-africaine Skosan.

Alors, qu'est-ce qu'on vous avait dit ? Que le retour du Premiership était une aubaine pour tous les fans de spectacle, de beau jeu et de rugby, tout simplement. Eh bien nous avions - semble-t-il - raison. Le championnat d'Angleterre n'en est qu'à ses prémices sur RugbyZone.TV et pourtant, il a déjà régalé. Ce week-end, pour les grands débuts de ce dernier sur la plateforme, ce sont Northampton et les Wasps qui ouvraient le bal. Résultat ? 49 points inscrits, un match de haut niveau et du jeu à outrance. Bref, le Premiership, quoi...

Au Franklin's Garden, ce sont les visiteurs qui ont pris le score les premiers, grâce à une belle inspiration de leur demi de mêlée international Dan Robson, conclue par Jacob Umaga, le neveu de la légende All Black, Tana. Mais comme souvent cette saison lorsqu'ils sont bousculés, les Saints ont pu s'en remettre à leur numéro 8 d'exception Juarno Augustus. Le troisième ligne sud-africain, énorme ce dimanche, touchait deux fois le ballon avec aplomb sur une action anodine à la 12ème minute de jeu, qui finissait par sourire à Alex Mitchell après un énorme cafouillage dans l'en-but des Wasps. S'ensuivront des essais tous mieux amenés les uns que les autres, que ce soit par la qualité des libérations côté Saints, où les facteurs X des hommes de Coventry (Carr, Porter, Odogwu...).

À cela, ajoutons aussi la réalisation de la fusée sud-af' Courtnall Skosan. C'est lui, qui, sur un ballon de récupération, est allé libérer les siens après un sprint de 40 mètres, permettant à Northampton de faire le break, pour finalement s'imposer 27 à 22. Skosan, 10'60 sec au 100 mètres, plantait là son 10ème essai de la saison et confirmait à nouveau qu'il était l'une des attractions de ce Premiership. Durant les prochaines semaines, il sera bien sûr en concurrence avec les Duhan Van der Merwe, Louis Rees-Zammit ou Nemani Nadolo pour savoir qui est le meilleur finisseur du championnat. Reste que c'est grâce à des garçons comme lui que ce match, comme toute l'élite anglaise, est (déjà) si agréable à regarder. Alors qu'on attend encore des équipes comme les Saracens, Leicester ou les Harlequins dans les prochaines semaines. Toujours sur les antennes de RugbyZone.TV.

