RUGBY. Ancien cador des Rouge et Noir, il découvre la Premiership à presque 36 ans !

Plus de sept ans après son départ du RC Toulon, Leigh Halfpenny continue son aventure professionnelle du côté des Harlequins.

La Premiership reprend ses droits de l’autre côté de la Manche ce week-end du 21 et 22 septembre. Pour certains joueurs, ce sera l’occasion de découvrir le championnat anglais afin d’y faire leur début, quand d'autres postulent à un âge plus avancé. Ce sera notamment le cas de l’ancien arrière du RC Toulon, Leigh Halfpenny.

VIDEO. En 2015, l'époque où le (presque) ancien toulonnais Nehe Milner-Skudder était un joueur Playstation

Revenu d’un exil en Nouvelle-Zélande avec les Crusaders, il joue son premier match officiel avec les Harlequins ce dimanche, sur la pelouse des Sale Sharks. Buteur émérite, Leigh Halfpenny est devenu une référence au poste, que ce soit dans les clubs où il est passé ou sur ses 105 sélections internationales, dont quatre avec les Lions britanniques et irlandais.

S’il fêtera ses 36 ans le 22 décembre prochain, Leigh Halfpenny se laisse encore un peu de temps. Malgré des blessures récurrentes, le joueur continue son tour des clubs et signe pour une saison dans le club de Londres. “J'ai toujours admiré la Premiership et je suis impatient de saisir cette opportunité à deux mains et de contribuer à l'ADN des Quins. J'ai hâte de me mettre au travail et de courir devant un Stoop plein à craquer”, confiait-il à sa signature.

TRANSFERT. Recalé du Top 14, la légende Leigh Halfpenny se lance dans un dernier défi à 35 ans

Même si, avant les Harlequins, il a déjà connu pas moins de quatre clubs professionnels différents dans sa carrière, l’arrière n’avait encore jamais évolué en Premiership. Par ailleurs, il devient l’un des rares joueurs dans le monde à avoir évolué dans les quatre championnats majeurs, soit Top 14, United Rugby Championship (ex-Pro 14), Super Rugby et Premiership.

Halfpenny, généreux mais absent à Toulon

Joueur varois de 2014 à 2017, le Gallois avait laissé un souvenir mémorable en Top 14. Son pied d’une précision folle avait fortement participé à la réussite toulonnaise, volant la vedette derrière le tee à des légendes telles que Matt Giteau et Frédéric Michalak. En l’espace de 40 matchs avec le RC Toulon, il culmine à pas moins de 544 points. Son palmarès avec le club varois sera ponctué par deux statuts de vice-champion de Top 14 (2016 et 2017) et une Champions Cup gagnée en 2015.

Top 14. Le Stade Toulousain à l'aube d'une ère sans rivaux ? ''La concurrence est là, le salary cap est là''

Cependant, son histoire dans le Var s’était conclue brutalement et contre sa volonté. S’il répondait aux attentes en match et avait trouvé un accord de prolongation à l’hiver 2017, le club rouge et noir décidera finalement de faire volte-face au dernier moment. En cause, le RC Toulon n’appréciait pas les nombreux retours en sélections du joueur, manquant certaines grandes échéances.

La mauvaise expérience de trop fut la finale de Top 14 perdue en 2017 contre Clermont (22-16) où les Varois ont laissé 6 points de côté face aux perches. Quelques jours après et alors qu’il devait venir signer une prolongation d’une saison après la tournée des Lions britanniques et irlandais à laquelle, il était convoqué, il fut écarté du projet varois. “Le problème, c'est le règlement international qui prévoit de laisser les joueurs à disposition de leur sélection. Halfpenny n'y est pour rien”, confiait alors Mourad Boudjellal, président du RCT à l’époque.

TRANSFERTS : Leigh Halfpenny quitte Toulon, Vincent Clerc prolongé, Edwin Maka au Stade Rochelais ?