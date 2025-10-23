VIDEO. Traditions, authenticité… admirez le nouveau maillot original de Provence Rugby

Provence Rugby a dévoilé son nouveau maillot extérieur. Une tunique qui sent (bon) la Provence à plein nez.

S’il a parfois un temps de retard, il est aujourd’hui fou de voir comme le rugby se développe sur tous les terrains. Plus seulement sur le pré, mais aussi dans sa dimension marketing.

On le voit notamment avec Antoine Dupont, qui a brisé le plafond de verre du rugbyman en termes de notoriété, mais aussi les campagnes de communication des clubs, qui se sont grandement professionnalisées et demeurent désormais toujours plus originales.

Oh fada ! Toulon vs Toulouse revient pour la traditionnelle affiche de gala au Stade VélodromeA l’image de ce que propose Provence Rugby cette saison, où tout est minutieusement préparé pour les réseaux sociaux. Comme pour la présentation de leur nouveau maillot extérieur, dévoilée ce jeudi.

Une tunique ocre magnifique, créée à l’occasion de l’année Cézanne 2025, et que Provence Rugby pourrait porter loin de son stade. Un maillot intitulé "Terre de Cézanne", conçu avec la participation de l’artiste David Campbell et en collaboration avec la Ville d’Aix-en-Provence, indique le club provençal.

Une tunique du terroir

Pour l’occasion, Provence Rugby avait donc choisi 3 joueurs pour la présentation de ce maillot qui incarne une Provence authentique et symbolise le lien fort entre sport et la culture locale.

Évidemment, le chouchou de Maurice-David Guillaume Piazzoli était de la partie, tout comme son compère de la 3ème ligne Malohi Suta. Un choix qui a du sens puisque tous les 2 ont été formés dans la région, du côté de Draguignan, avant de devenir des produits finis à Aix.

Des garçons pas peu fiers d'exhiber ce maillot "né dans les carrières de Bibémus, là même où Cézanne peignait la Sainte-Victoire". Une tunique inédite, "pensée comme une œuvre, inspirée par la lumière, la pierre et la Provence". Dont beaucoup de locaux devraient se munir très prochainement, puisqu’elle coche toutes les cases…