RUGBY. Les Springboks et leur pack à 970kg vont-ils encore retourner l’Angleterre à Twickenham ?

Gonflée à bloc, l’Afrique du Sud se déplacera en Angleterre avec un pack démentiel, ce week-end. Face à une équipe qui n’a gagné que 4 des 10 matchs joués en 2024.

Un pack de titans. Sinon comment qualifier ce pack gonflé à la barbaque sud-africaine ? Ce week-end, les Springboks se déplaceront en Angleterre avec un 8 de devant colossal.

Un terme souvent utilisé pour désigner ce « bomb squad », mais qui sera cette fois d’autant plus équivoque. Car à Twickenham, c’est une unité d’intervention qui va débarquer dans le temple du rugby.

L'Afrique du Sud, meilleure équipe du monde

Parmi les titulaires, aux côtés des habituels cadres, citons le retour après 3 ans d’absence de l’ancien toulonnais Wilco Louw (140kg), et ses cuisseaux giboyeux. Mais aussi l’association Etzebeth/Snyman en 2ème ligne, comme pour former l’attelage le plus terrifiant de la planète (2m05 et 127kg de moyenne).

Au total, c’est donc un pack à près de 970kg qui défiera les Underhill, Itoje et consorts. Pour les concasser, qu’on se le dise clairement. Mais aussi pour enfoncer encore un peu plus la tête des Anglais, grande passion sud-africaine depuis 2019.

Et ce malgré 12 changements par rapport à leur dernière sortie en Écosse, symbole du réservoir monstrueux des Boks. Après leur victoire 15 à 32 chez les Scots, les coéquipiers de Cheslin Kolbe, de retour ce week-end, récidiveront-ils en Angleterre ?

L'Angleterre vers une 3e défaite de rang ?

Une équipe qui, si elle montre de belles choses de manière sporadique, reste sur 4 défaites consécutives dont 2 à la piaule. Alors ? À ce titre, gageons que la densité physique des champions du monde pourrait faire très mal.

Et ouvrir des brèches que leurs 3/4 supersoniques (Williams, Libbok, Arendse, Kolbe, Fassi…) sauront exploiter à la moindre occasion. Bref, en 2024, on se demande bien qui pourrait faire tomber cette équipe (type) des Springboks.

Sans oublier qu’en demi-finale du dernier Mondial, tout le monde les voyait en passer 40 à l’Angleterre, avant de trembler jusqu’à la 80ème minute (16 à 15). Alors sur un malentendu…