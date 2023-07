RUGBY. Dans quel état de forme sont les joueurs du XV de France avant la Coupe du monde ?

Le directeur de la performance tricolore, Thibault Giroud, a évoqué l'état de forme des joueurs du XV de France à l'occasion du rassemblement à Monaco.

Alors que le XV de France a entamé son périple de préparation à la Coupe du monde, le directeur de la performance tricolore, Thibault Giroud, se montre optimiste quant à l'état de forme de ses joueurs. Selon lui, les Bleus partent sur la même ligne de départ que leurs adversaires, sur le plan physique du moins.

"Contrairement à 2019, où nous étions un peu en retard, cette fois-ci, nous sommes pleinement prêts. Tout a été minutieusement planifié au cours des quatre dernières années et demie. Nous n'avons pas besoin de revenir à la base, nous pouvons dès le début nous concentrer sur les aspects spécifiques du jeu", affirme le technicien via RMC.



Pour rappel, Giroud avait rejoint le staff de Jacques Brunel en même temps que Fabien Galthié avant la dernière Coupe du monde. Il estime que l'équipe nationale française est au même niveau que les autres nations, mais préfère attendre la fin de la compétition pour évaluer les résultats : "Nous verrons où nous en sommes à la fin de la Coupe du monde. Pour l'instant, nous avons une confiance totale en nos joueurs."

L'évolution du rugby vers un jeu plus axé sur le neuro-musculaire a été pris en compte dans la préparation des Bleus. Avec des temps de jeu effectifs en constante augmentation, le jeu de possession gagne en importance, tandis que les mêlées et les touches se font plus rares. Les rencontres à venir pourraient ressembler au choc du 6 Nations 2023 contre l'Irlande, avec des séquences très intenses.



La participation des clubs a donc été cruciale pour poser les bases nécessaires avant cette préparation intense. La gestion du temps de récupération des joueurs après la fin du Top 14 a également été un élément essentiel. En leur offrant un repos minimal, les joueurs sont revenus avec un niveau de fraîcheur satisfaisant, sans perte de qualité. Même les finalistes ont rapidement retrouvé le rythme, permettant ainsi à l'équipe de reprendre une intensité élevée dès le début.

Le staff de l'équipe de France mené par Fabien Galthié s'est toujours voulu proactif pour anticiper les évolutions du rugby. Les adversaires cherchent en effet à les amener vers ce jeu de plus en plus physique. Avec le pack le plus lourd de la compétition selon Giroud, les Bleus doivent être capables de varier leur jeu, que ce soit en possession ou en défense. Les matchs à venir pourraient atteindre les 45 minutes de temps de jeu effectif comme face aux Irlandais, et l'équipe doit être prête à relever ce défi.

A ce titre, la préoccupation principale du directeur de la performance concernait le poids de certains joueurs. Cependant, tous ont réussi à atteindre leur objectif sans difficulté, ce qui mérite d'être souligné. Cela témoigne de la motivation des joueurs à travailler dur et de leur prise de conscience que cette Coupe du monde peut être l'occasion de leur vie. Les joueurs sont motivés et déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes lors de cette Coupe du monde.