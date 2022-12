VIDEO. Les Anglais en sont tous fous ! Retenez bien le nom de SANTIAGO CARRERAS !

Si le garçon commence à avoir un certain CV, Santi Carreras n'est pas le plus connu des Argentins du Vieux-Continent, loin s'en faut. Et pourtant, quel talent !

Polyvalence extrême, Pumas et mains de magicien, non, on ne cause pas ici de Juan Martin Hernandez mais bel et bien de Santiago Carreras, l'un des Argentins de Gloucester. Déjà performant en sélection au point d'être devenu l'ouvreur incontestable des Sud-Américains cette année, Carreras cartonne surtout en club, avec les Cherry and White. Que ce soit en 15, en 10 ou à l'aile, ce qui est exceptionnel chez ce garçon, c'est que ses performances sont toujours du même acabit... La marque des très grands, dirons certains.

Jugez plutôt par vous même : cette saison avec Gloucester, le natif de Cordoba a été aligné 2 fois à l'aile, 2 fois à l'arrière, et 5 fois à l'ouverture, en l'absence d'Adam Hastings. Avec la même réussite ! Ce week-end, les coéquipiers de Louis Rees-Zammit recevaient Northampton et Carreras fut une nouvelle fois l'homme du match. Auteur d'un essai plein de flair, l'utility back de 24 ans a même pris le but pour planter 19 points face aux Saints. Mais l'ancien des Jaguares a surtout pleinement contribué à la victoire des siens (34 à 19) en étant décisif sur 3 des 4 essais inscrits par les frontaliers du Pays de Galles. À chaque fois sur du jeu en cellules avec option dans le dos, nerf de la guerre du rugby moderne. Servi à l'aveugle par son premier centre, l'Argentin a d'abord distillé une sautée laser pour trouver Ludlow sur l'extérieur puis, quelques minutes plus tard, nous sortir un "step" de folie au moment de recevoir le ballon avant d'envoyer Harris derrière la ligne.

À chaque fois, la défense adverse fut battue, grâce à la justesse technique, la vitesse d'exécution, les cannes et le flair de "Santi". Ce qu'on appelle plus communément le talent, dans le jargon...

Et il a aussi un frère !

