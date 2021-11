Rugby. Argentine. Qui est Santiago Carreras, l'ailier improvisé ouvreur des Pumas ?

Titulaire à l'ouverture pour la quatrième fois consécutive, le jeune Santiago Carreras (23 ans) s'affirme peu à peu à ce poste. D'habitude arrière/ailier, portrait du natif de Córdoba.

En voyant la composition des Pumas avant d'affronter la France, il ne vous aura pas échappé que bon nombre d'entre eux évoluent ou ont évolué du côté de l'Hexagone. Et ce depuis très longtemps, rendant cette rencontre encore plus spéciale et rajoutant du piment à un match qui n'en manquait pas. Nul n'a pu oublier l'âge d'or de l'équipe d'Argentine quand ces derniers, dont la plupart portaient le maillot du Stade Français (Roncero, Pichot, Hernandez, Corletto), venaient régulièrement s'imposer sur nos terres. Aujourd'hui, pêle-mêle, on retrouve l'ensemble de la deuxième et troisième ligne titulaire qui joue donc en Top 14 (excepté Matera désormais aux Crusaders mais qui évoluait au Stade Français). Tomás Cubelli évolue du côté de Biarritz tandis que Jéronimo De La Fuente et Bautista Delguy portent désormais le maillot de l'USAP. Sans oublier Francisco Gomez Kodela, joueur de Lyon ou Emiliano Boffelli, passé la saison passée par le Racing 92. Idem sur le banc, où l'on retrouve notamment le Rochelais Facundo Bosch ou le Parisien Nicolas Sanchez. Et c'est là que l'on peut s'étonner. Ne pas voir l'ouvreur du Stade Français, qui compte près de 90 sélections avec les Pumas débuter est surprenant. Et pourtant, la réponse est toute trouvée : le joueur ayant souffert de l'épaule durant la semaine après un choc survenu à Pau. Son remplaçant ? Non pas Domingo Miotti mais bien Santiago Carreras, qui le suppléer déjà depuis quelque temps. Alors qui est-il ?

Nous sommes en septembre dernier. L'Argentine doit se confronter aux All Blacks dans le cadre du Rugby Championship. Nicolas Sanchez est blessé et ne pourra pas être de nouveau le sauveur de son équipe (il avait inscrit les 22 points de son équipe lors du succès contre la Nouvelle-Zélande). Domingo Miotti va dès lors prendre le relais ? Eh bien non. Mario Ledesma va-t-il appeler un joueur qui n'est pas dans le squad mais spécialiste du poste ? On pense à Joaquin Diaz Bonilla ou Benjamin Urdapilleta. Non plus. Le nouveau chef d'orchestre s'appelle Santiago Carreras. Plutôt étonnant au premier abord. Pourquoi ? Car le jeune homme d'à peine 23 ans est avant tout un ailier ou arrière et n'a jamais évolué à ce poste à l'échelon professionnel. Il fête sa première sélection en 2019 au cours d'une rencontre de Rugby Championship face à l'Afrique du Sud avant à seulement 20 ans, de connaître la Coupe du Monde au Japon. Remplaçant en début de compétition, ses bonnes performances le propulsent titulaire dès la deuxième rencontre contre les Tonga où il marquera un essai. Plutôt pas mal pour un début. Il terminera le mondial japonais en démarrant toutes les rencontres comme titulaire à chaque fois à l'aile gauche. L'Argentine ne se qualifiera pas, mais Carreras lui, aura pris rendez-vous avec l'avenir.