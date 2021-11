Autumn Nations Series. La composition de l'Argentine pour défier l'équipe de France

Le sélectionneur de l'Argentine Mario Ledesma a dévoilé la composition de l'Argentine pour le match de l'Autumn Nations Series face au XV de France.

RUGBY. La très belle composition de l'équipe de France pour l'ArgentineCe jeudi, le sélectionneur de l'Argentine Mario Ledesma a dévoilé la composition de l'Argentine pour le match de l'Autumn Nations Series face au XV de France. Beaucoup de joueurs évoluant en France dans le XV de départ avec notamment Petti, Lavanini, Matera, Isa, Kremer chez les avants. Cubelli, Delguy et De la Fuente seront présents chez les 3/4. Une très belle composition pour démarrer la rencontre. Il y aura du beau monde chez les remplaçants avec Bosch et Sanchez. Mais d'aucuns diront que le banc tricolore est plus solide.