Autumn Nations Series. La très belle composition de l'équipe de France pour l'Argentine

Fabien Galthié a dévoilé la composition de l'équipe de France de rugby pour le match de l'Autumn Nations Series face à l'Argentine au Stade de France.

Rugby. Calendrier de l'Autumn Nations Series - Test Matchs de NovembreCe jeudi, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a dévoilé la composition de l'équipe de France de rugby pour le match de l'Autumn Nations Series face à l'Argentine au Stade de France. Comme attendu, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack seront tous les deux sur le pré dès le coup d'envoi. Désigné buteur Melvyn Jaminet a été préféré à Dulin au poste d'arrière tandis que Penaud et Villière, forfait pour la première semaine, sont alignés aux ailes. Pas de Grégory Alldritt dans le XV de départ. Le Rochelais sera sur le banc et amènera toute sa puissance en cours de rencontre. Lucu fait aussi partie des finisseurs avec Danty et le Toulousain Mauvaka. Haouas sera en première ligne avec les Stadistes Marchand et Baille. La surprise, c'est la titularisation de Flament en deuxième ligne aux dépens de Bernard Le Roux.