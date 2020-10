Kolingar, Couilloud, 10 joueurs qu'on aimerait voir cet automne avec les Bleus

Avec l’annonce des 3 matches autorisés seulement par joueur, le staff du XV de France devra forcément appeler de nombreuses nouvelles tête bientôt. Donc ceux-là.

Comme l’accord trouvé entre la Fédération et la Ligue le prévoyait en filigrane, le staff des Bleus va donc devoir trouver des solutions. Si Fabien Galthié et ses hommes auront bien des joueurs à disposition pour les six matches de l’automne, chacun ne pourra en disputer et même se préparer à Marcoussis que pour trois. Résultat ? En plus des 31 garçons déjà présents dans l’Essonne pour la préparation du premier test face au Pays de Galles, samedi, puis de l’Irlande en suivant, de nombreux éléments devraient donc rejoindre le CNR en vue de l’Autumn Nations Cup et de son match de classement final.



Qui pour quel match ? Une équipe « bis » sera-t-elle alignée pour les rencontres face aux Fidji, l’Écosse et l’Italie ? Les questions fusent mais il ne s'agit pas là d’y répondre. Plutôt de profiter du moment opportun pour vous présenter les 10 joueurs que nous aimerions voir intégrer le groupe des Bleus très prochainement.

Fabien Galthié n’a pour l’heure fait venir que deux gauchers dans le fief du rugby français. Jefferson Poirot n’est plus dans l’équation, Clément Castets est blessé : vous voyez où l’on veut en venir ? Présent sur toutes les feuilles de match du Racing depuis le début de la saison, le jeune Kolingar (22 ans) est pour nous un diamant brut auquel le staff des Bleus pourrait d’ores et déjà donner du temps de jeu à l’automne afin qu’il goûte aux joutes du rugby international rapidement. Joueur solide (1m86 pour 118kg), mobile, robuste en mêlée et surtout surpuissant ballon en main, le natif du Val-d’Oise pourrait emmener tout son punch au pack français en attendant de pourquoi pas titiller les pourvoyeurs habituels du poste en 2020, Baille et Gros. Ce grand fan de boxe fait en tout cas tout pour avec des rentrées tonitruantes notamment en Champion’s Cup dernièrement.