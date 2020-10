Que prévoit officiellement l'avenant à la Convention FFR/LNR pour les internationaux ?

Dans un communiqué, la FFR a confirmé les contours de la mise en disposition des internationaux pour le XV de France.

Le temps des discussions a succédé à celui des menaces et la Ligue a fini par tomber d'accord avec la FFR sur la mise à disposition des internationaux. Pour cela, il a fallu modifier la convention entre les deux instances comme l'avait suggéré le Conseil d'Etat. Ce mercredi, le Comité directeur de la FFR a adopté un avenant à la Convention FFR/LNR. Celui-ci confirme que le XV de France jouera bien six matchs entre le 24 octobre et le 5 décembre, dans le cadre du Tournoi des 6 Nations 2020 et l'Autumn Nations Cup. Il précise que le staff pourra sélectionner non pas 42 joueurs comme l'hiver dernier mais 31. Comme cela avait été annoncé, "sur l’ensemble de la période internationale de l’automne 2020, un même joueur ne pourra être inscrit que sur un maximum de 3 feuilles de matches de 23 joueurs". Découvrez l'intégralité de l'avenant :

Concernant les conditions et périodes de sélection des joueurs en Équipe de France pour la période internationale de l’automne 2020 l’article 3.3.2 de l’Annexe 1 de la Convention est désormais rédigé comme suit :



« 3.3.2. Période internationale de l’automne 2020



- L’Équipe de France disputera 6 matches les weekends des 24 octobre, 31 octobre, 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre et 5 décembre 2020.



- Avant chacun des matches, la FFR pourra sélectionner 31 joueurs à compter du dimanche soir (ou lundi matin si le joueur dispute un match avec son club le dimanche). Parmi ces 31 joueurs :



▪ 28 joueurs seront conservés par la FFR au choix du sélectionneur de l’Équipe de France,



▪ Les 3 autres joueurs seront remis à la disposition de leur club :

o Le mercredi soir si leur club dispute un match le vendredi soir

o Le jeudi après-midi si leur club dispute un match le samedi/dimanche ou ne dispute pas de match ;



- Lors de la semaine du 2 au 8 novembre à l’issue de laquelle l’Équipe de France ne dispute pas de match, 28 joueurs seront mis à disposition de la FFR à compter de jeudi 5 novembre jusqu’au dimanche 8 novembre.



- Sur l’ensemble de la période internationale de l’automne 2020, un même joueur ne pourra être inscrit que sur un maximum de 3 feuilles de matches de 23 joueurs ».