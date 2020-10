Conflit LNR/FFR : Le Conseil d'Etat a tranché mais tout n'est pas encore réglé

C'est une nouvelle qui aurait pu ravir le staff du XV de France. Trois jours après l'annonce par Fabien Galthié du groupe de 31 joueurs pour affronter le Pays de Galles et l'Irlande, le Conseil d'Etat a enfin statué sur le litige qui opposait la FFR et la LNR. Cette dernière était contre l'élargissement de la fenêtre internationale et la mise à disposition pour six matchs des internationaux. Après avoir repoussé sa décision une première fois, sans doute pour laisser le temps aux deux instances de trouver un compromis, la plus haute juridiction administrative a tranché et rejeté le recours intenté par la Ligue Nationale de Rugby.



Les Bleus devraient donc bien à disposition du XV de France du 19 octobre au 5 décembre, explique la FFR. Au grand dam de certaines formations particulièrement représentée comme le Racing 92. En revanche, à Clermont, on est tranquille puisqu'aucun joueur de l'ASM n'est présent dans la liste de 31 joueurs. Cependant, il n'est pas impossible que l'encadrement tricolore s'entende avec les clubs pour libérer des joueurs et piocher dans la liste des réservistes.

Appelée à se prononcer sur le recours de la Ligue Nationale de Rugby contestant l’élargissement de la prochaine fenêtre internationale et le programme des matchs de l’équipe de France sur cette fenêtre, la plus haute juridiction administrative a rendu son avis ce jour et a rejeté le recours intenté par la Ligue Nationale de Rugby à l’encontre de la Fédération Française de Rugby.La FFR se réjouit de cette décision dans l’intérêt du rugby français.Cette décision permettra à l’encadrement du XV de France Masculin de bénéficier des joueurs internationaux conformément à la période internationale du 19 octobre au 5 décembre, telle qu’elle a été définie par la règle 9 de World Rugby.