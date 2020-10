Conflit LNR/FFR : 48 heures de plus pour trouver un accord de dernière minute

La Ligue et la Fédération sont opposées sur la mise à disposition des internationaux. Les deux instances ont 48 heures de plus.

Calendrier des Bleus - La LNR met sa menace à exécution, et attaque en justice la FFR !À deux jours de l'annonce du groupe joueurs par Fabien Galthié pour préparer le match de préparation face au Pays de Galles, la question de la mise à disposition des internationaux est toujours en suspens. Le Conseil d’État doit statuer sur le conflit entre la Ligue et la Fédération. Mais sa décision a été repoussée de deux jours nous apprend L'Équipe. De quoi laisser le temps aux deux instances de discuter pour éventuellement trouver un accord de dernière minute. Notez que le tribunal administratif de Versailles a également été saisi et pourrait aussi reporter sa décision. Pour rappel, la FFR souhaite que les Bleus jouent six matchs. La LNR et les clubs n'ont accepté qu'une mise à disposition pour cinq rencontres. Ce mercredi, Galthié va non pas annoncer 42 joueurs comme c'était le cas lors du Tournoi mais 31 comme le prévoit la convention.