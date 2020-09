Calendrier des Bleus - La LNR met sa menace à exécution, et attaque en justice la FFR !

C’est officiel, à travers un communiqué publié cet après-midi, la Ligue a donc décidé de poursuivre en justice la FFR suite au désaccord qui les oppose sur le calendrier international.

Tout allait définitivement trop bien pour nos Bleus, qui se retrouvent là en plein milieu d’un immense imbroglio entre les deux institutions du rugby français. La semaine dernière, la LNR avait menacé d’attaquer en justice la Fédération, et bien c’est désormais chose faite :

LNR VS FFR : La Ligue sur le point d’attaquer la Fédération en justice

L'ultime tentative de conciliation déclenchée par la LNR et qui s'est tenue ce lundi 21 septembre entre la Ligue et la Fédération sur le calendrier international de l'automne 2020 n'a pas permis de trouver un accord. Malgré la proposition présentée dès la fin du mois de juin par la LNR et les clubs de TOP 14 qui étaient prêts, par solidarité, à accepter le déroulement de 5 matches du XV de France (avec une période de 5 semaines de mise à disposition) au lieu des 3 matches prévus par la Convention FFR-LNR, la FFR a décidé de programmer 6 matches du XV de France, en-dehors de tout accord lié à l'adaptation de la convention FFR-LNR, et sans que cela ne corresponde à une obligation découlant de l'extension de la fenêtre internationale votée le 30 juillet dernier par World Rugby. Compte-tenu de l'impact de cette décision sur les clubs et le TOP 14 qui sont déjà très fragilisés par le contexte sanitaire et économique de reprise de la saison après une période de 6 mois sans activité, la LNR a donc déposé un recours en référé auprès du juge administratif. Cette démarche juridique qui vise à faire respecter les dispositions de la Convention FFR-LNR n'altère en rien l'engagement de la LNR et des clubs professionnels au soutien de l'Equipe de France et leur solidarité avec le rugby amateur - a publié la Ligue présidée par Paul Goze.

Les deux institutions s’écharpent depuis plusieurs semaines sur le calendrier international qui attend le XV de France du 24 octobre au 5-6 décembre. Un calendrier bien trop lourd au goût des présidents du Top 14, qui devraient se passer de leur internationaux durant 7 semaines et subir 6 week-ends de "doublons". Inacceptable, pour eux.

LNR vs FFR : Les clubs de Top 14 main dans la main pour attaquer en justice la FFR

Même si la FFR aurait proposé de "plafonner la sélection des internationaux français à cinq feuilles de match" et de "libérer l'ensemble du groupe le week-end sans match international du 7-8 novembre (6ème journée de Top 14)". Ces propositions auraient été jugées insuffisantes par la LNR qui voulait elle « cinq semaines de mise à disposition et quatre feuilles de match maximum par joueur ». Les deux parties n’étant pas tombé d’accord lors de leur réunion lundi, et la réunion prévue le lendemain ayant été annulée à cause des gardes à vue dans l’affaire Altrad. La LNR a décidé sans attendre de saisir la justice. Il faut dire que le temps presse, le premier match des Bleus aura lieu le 24 octobre prochain face aux Pays de Galles.

Selon RMC, l’audience se tiendra le 7 octobre au tribunal administratif de Versailles. La réponse est désormais entre les mains de la justice.

