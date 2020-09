LNR vs FFR : Les clubs de Top 14 main dans la main pour attaquer en justice la FFR

Ce mercredi, les clubs de Top 14 ont voté à l'unanimité pour saisir le Conseil d'Etat dans l'imbroglio avec la FFR.

Le rugby français se déchire depuis quelque temps entre la LNR (et les clubs) et la FFR. Le sujet de la discorde concerne encore et toujours les internationaux, mais cette fois-ci, on pourrait voir une action en justice si le problème ne se règle pas à l'amiable. Pour rappeler les faits, en raison de la pandémie mondiale, la FFR a accepté une fenêtre internationale plus grande durant l'automne avec plusieurs matchs : du 24 octobre au 6 décembre. Les clubs devront donc mettre à disposition leurs joueurs. Mais ils ne sont pas vraiment d'accord.

World rugby déplore les attaques judiciaires de la LNRLa LNR a proposé plusieurs rendez-vous de conciliation à la FFR pour trouver une solution rapide. Le délai pour un accord est fixé à lundi soir. Sans ça, les clubs et la LNR entameront une procédure auprès du Conseil d'Etat, selon plusieurs sources concordantes. Le président du Racing 92, Jacky Lorenzetti, s'est exprimé à ce sujet : "En votant à l'unanimité, le rugby professionnel a montré sa force et montré qu'il était soudé". Les six matchs du XV de France demandent aux clubs une prise en charge des salaires et autres coûts liés à ces matchs (absence en cas de blessure). La LNR a engagé plusieurs procédures à l'encontre de World Rugby : une assignation en référé devant la justice française et une plainte à la Commission européenne.