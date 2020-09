World rugby déplore les attaques judiciaires de la LNR

World rugby regrette les actions en justice de la LNR a son égard au sujet du calendrier international.

La guerre continue entre World rugby et la LNR. Fin juillet, la Ligue nationale de rugby a mis en demeure World rugby lui reprochant la modification du calendrier « sans aucune véritable concertation avec les ligues professionnelles ». La semaine dernière, la Ligue a une nouvelle fois assignée World rugby en justice autour de la règle 9, celle qui gère la libération des internationaux.

La LNR attaque World Rugby en justice