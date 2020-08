La LNR attaque World Rugby en justice

Selon une information du JDD, la LNR attaquerait en justice World Rugby et ses dirigeants sur certaines décisions prises durant cet été.

La LNR avait pourtant prévenu World Rugby des possibles recours en justice qu'elle disposait si une règle précise était modifiée de façon unilatérale. Il s'agit de la règle 9, modifiée au 31 juillet 2020. Selon le JDD, la Ligue Nationale de Rugby aurait assigné en référé World Rugby quant à sa décision de modifier certaines conditions de libérations des joueurs internationaux. Bill Beaumont, le président, Brett Gosper, directeur général et Robert Brophy directeur administratif et financier ont été visés par cette assignation en référé.

World Rugby est accusé d'avoir modifié le calendrier international de façon unilatérale, "sans aucune véritable concertation avec les ligues professionnelles et notamment la LNR". Le souci de ce calendrier est le désaccord sur la fenêtre internationale de cet automne à 7 semaines avec une de repos. La LNR est d'accord sur 5 matchs internationaux, mais pas plus, or le calendrier des Bleus pourrait arriver à 6 matchs. La LNR reçoit le soutien des présidents de Top 14 qui ne souhaitaient pas une fenêtre aussi grande. Cette année, Mourad Boudjellal a également tenté d'attaquer World Rugby sur le même article concernant la mise à disposition des joueurs internationaux. Mais les tribunaux de Marseille et d'Aix-en-Provence se sont dit "incompétents" pour rendre justice.