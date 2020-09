La LNR n'en a pas terminé avec World Rugby, la Cour européenne devra statuer

La Ligue Nationale de rugby est prête à tout pour défendre les clubs de Top 14. Elle a de nouveau saisi la justice aux dépens de World Rugby.

La LNR attaque World Rugby en justiceDécidément, la Ligue n'en a pas terminé avec World Rugby. Au contraire. Après avoir assigné en référé l'instance mondiale au mois d'août concernant son fonctionnement et ses prises de décisions, la LNR s'est tournée vers la justice concernant l'article 9 si on en croit l'information de Rugbyrama. Ce n'est autre que la Cour européenne qui va devoir statuer sur ce point de règlement qui concerne la mise à disposition des joueurs internationaux pour leur sélection. Cet automne, une partie des formations de Top 14 va être impactée par l'élargissement de la fenêtre de test-matchs suite à la pandémie de Covid-19. Au lieu de trois matchs habituellement, les Bleus devraient en jouer six sur une période de sept semaines au lieu de trois. Donc le France vs Irlande du Tournoi des 6 Nations 2020. Les clubs ont consenti à faire un effort pour libérer leurs Tricolores pour cinq rencontres mais pas plus.

Paul Goze défendra les intérêts du Top 14 coûte que coûte face à World Rugby