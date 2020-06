Paul Goze défendra les intérêts du Top 14 coûte que coûte face à World Rugby

Le président de la Ligue Nationale de Rugby Paul Goze se fait la voix de la contestation face aux éventuelles modifications du calendrier par World Rugby.

World Rugby se donne deux semaines pour fixer le calendrier international 2020World Rugby a fixé au 30 juin la date pour annoncer l'organisation du calendrier pour 2020. Tout en se donnant le temps de la réflexion pour modifier celui des saisons à venir. La récente réunion du 15 juin à Dublin n'a pas débouché sur un accord. À l'inverse, elle pourrait bien à avoir créé une scission. La LNR et la Premiership estiment que les possibles modifications pourraient voir la fenêtre internationale de novembre passer de trois à sept semaines. Ce qui irait à l'encontre des intérêts de ces deux gros championnats avec une plus grande mise à disposition des internationaux, moins de dates et donc moins de droits télé. Le président de la Ligue Nationale de rugby Paul Goze se disait ainsi prêt à aller à la guerre.



Avant une réunion critique entre la FFR et la LNR la semaine prochaine, il a fait part de ses inquiétudes aux présidents des clubs professionnels. Surtout, il a expliqué via Rugbyrama qu'il n'y aurait pas de négociations faciles : "Nous devons donc nous préparer à prendre toutes les dispositions pour préserver ses intérêts, tant en France qu’en Angleterre." Français et Anglais comptent bien faire entendre leur voix. Ils ne sont pas fermés aux discussions mais préfèrent une évolution à une révolution. Il explique via La Dépêche que le championnat pourrait démarrer en septembre. On bascule ensuite sur la tournée de novembre avec une date supplémentaire. Le 6 Nations serait raccourci d'une semaine (6 contre 7) et le championnat se terminerait fin juin.



Selon lui, on peut même placer la Coupe des nations en juillet dans le sud et le Mondial des clubs tous les quatre ans avec huit clubs de chaque hémisphère. "La formule peut être travaillée mais ce qui est important, c’est la place qui lui est accordée dans ce calendrier." Goze ne veut pas d'une saison de six mois "pour les partenaires, les spectateurs, les diffuseurs". Il en va de l'économie du championnat et des clubs. Or de question donc de démarrer en janvier, au risque d'être confronté l'été aux grands évènements et d'avoir un décalage entre professionnel et amateur. "Comment voulez-vous faire une saison entre janvier et juin, une année de Coupe du monde ?" Ce nouveau calendrier pourrait être mis en place dès septembre 2021 avec un Mondial des clubs en avril 2022.