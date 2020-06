World Rugby se donne deux semaines pour fixer le calendrier international 2020

Aucun accord sur la refonte du calendrier international n'a été trouvé ce lundi à Dublin. Les discussions vont se poursuivre.

Pas 1, pas 2, pas 3 mais potentiellement 6 matchs pour les Bleus à l'automne !Combien de matchs le XV de France va-t-il jouer cet automne ? La fenêtre internationale va-t-elle débuter dès le mois d'octobre ? La réunion de lundi à Dublin entre les représentants des compétitions internationales, des championnats et des Fédérations n'y a pas encore répondu. Cependant World Rugby fixe au 30 juin la date du vote de son Conseil pour entériner le calendrier. La première certitude, c'est que la refonte du calendrier n'aura pas lieu cette année. Il semble acquis que les parties veulent boucler 2020 de la meilleure des manières avant de tout chambouler. Il faut encore terminer la Coupe d'Europe, le 6 Nations et jouer les tests estivaux reportés, sans oublier ceux de novembre. 2021 pourrait cependant marquer une révolution avec l'abandon des tournées de juillet pour "potentielle nouvelle fenêtre internationale déplacée en octobre et novembre".



Ainsi le Championnat des nations pourrait bien voir le jour après avoir été mis au placard il y a un an afin de donner plus d'opportunités aux nations émergentes. Aucune option n'est écartée à l'heure actuelle. "Le World Rugby Professional Game Forum d'aujourd'hui a établi les bases d’un échange constructif et franc [...] afin d’envisager une réforme immédiate et à plus long terme du calendrier en reconnaissant les besoins du rugby international et national et en améliorant la santé des joueuses et joueurs", explique le communiqué de l'instance mondiale. Les échanges vont continuer pour parvenir à un alignement complet. En effet, "toutes les parties prenantes estiment qu'une réforme importante du calendrier international est nécessaire". Néanmoins, on peut s'attendre à des négociations accrochées, notamment entre le Top 14 et la Premiership, unis pour défendre leurs intérêts, et leurs interlocuteurs.