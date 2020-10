Un XV de France sans Clermontois, c'est assez rare pour être noté

Le staff du XV de France n'a retenu aucun joueur de Clermont pour les matchs à venir. Ce qui n'était pas arrivé depuis des années.

Faut-il s'étonner du faible nombre de Clermontois dans la liste du XV de France ?Sans sa blessure, on peut facilement imaginer que le Clermontois Damian Penaud aurait été sélectionné par Fabien Galthié pour préparer les deux prochains matchs des Bleus. Face au Pays de Galles tout d'abord en amical puis contre l'Irlande pour boucler le 6 Nations 2020. Or, l'ailier est forfait. Ajoutez à cela les choix du staff concernant Alexandre Fischer, retenu en janvier dernier sur la liste des 42, ou encore Alivereti Raka, sous le coup d'une suspension, les blessures de Falgoux (mollet) et Ezeala (cuisse) et vous obtenez un groupe sans le moindre joueur de l'ASM. L'encadrement tricolore a été contraint par la convention qui lie la LNR et la FFR de ne prendre que 31 éléments. Mais Galthié et ses adjoints auraient très bien pu piocher dans l'effectif auvergnat. Car il y a du beau monde à l'ASM. On pense à Fourcade, Pélissié, Beheregaray, Iturria, Jedrasiak, Cancoriet chez les avants. Quant à Lopez et Parra, tout comme Slimani, ils ne semblent plus vraiment dans les plans du staff. En l'absence de 3/4 clermontois, la place de Sébastien Bézy est plus que compromise. XV de France - Macalou, Lebel, Bézy : les grands absents que vous auriez aimé voirDe deux Auvergnats en janvier dernier, on est donc passé à 0 en l'espace de quelques mois. Certains seront prompts à rappeler qu'il n'y avait également aucun joueur dans les 23 l'hiver dernier après la blessure de Penaud. Ne pas voir de joueur asémiste sur une feuille de match, ce n'est pas nouveau. Mais ça remonte. En 2008, aucun représentant de la formation clermontoise n'était présent dans les 23 lors des deux tests perdus face à l'Australie. Y avait-il des Jaunards dans le groupe ? Depuis quelques années maintenant, Penaud est celui qui permet à l'ASM d'être régulièrement représentée chez les Bleus. Il avait par exemple été le seul Clermontois titulaire à deux reprises en 2017 lors de la tournée tricolore en Afrique du Sud. A l'époque, lui ainsi que Scott Spedding et Paul Jedrasiak n'avaient pas fêté le titre remporté face à Toulon pour partir en tournée. Mais ils avaient été ménagés lors du premier test où ne figurait aucun représentant de l'ASM. Un an plus tôt, seul Paul Jedrasiak avait été sélectionné pour affronter les Pumas. Novès n'avait en effet pas pu compter sur les demi-finalistes du Top 14, dont les Clermontois. Suite à leur élimination, il avait seulement sélectionné le deuxième ligne. Lequel n'avait été que remplaçant lors du second test.

Nombre de joueurs clermontois dans le groupe lors des Tournées estivales :



Juin 2018 : 7

Juin 2017 : 3

Juin 2016 : 1

Juin 2014 : 6

Juin 2013 : 7

Juin 2012 : 6

Y a-t-il déjà eu une liste sans aucun joueur de l'ASM ? Selon France Bleu : "De mémoire d'Auvergnats, il faut remonter à une grosse dizaine d'années pour voir une liste du XV de France totalement vide de Clermontois." Avec Morgan Parra, on peut déjà remonter jusqu'en 2008. Certes, le demi de mêlée a connu deux années sans sélection en 2016 et 2017, mais à ce moment-là certains de ses coéquipiers comme Lopez, Nakaitaci, Spedding, Jedrasiak ou encore Vahaamahina étaient dans le groupe pour le Tournoi. Pour remonter plus loin dans le temps, on peut regarder du côté d'Aurélien Rougerie. Présent sous le maillot du XV de France entre 2001 et 2012, il a été de tous les 6 Nations et de toutes les Coupes du monde (3). Aussi a-t-on du mal à imaginer un XV de France sans Clermontois depuis plus dix ans. Car il ne faut pas oublier des joueurs comme Thomas Domingo, Alexandre Lapandry ou Julien Pierre. Et avant eux ? Olivier Magne, 3e ligne aux 90 sélections et montferrandais de 1999 à 2005. Finalement, si cela devait être une première, les supporters de l'ASM vous diront que ce n'est pas plus mal pour leur équipe compte tenu du calendrier de cette saison 2020/2021.