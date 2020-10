XV de France - Macalou, Lebel, Bézy : les grands absents que vous auriez aimé voir

La liste des 31 pour préparer la tournée d'Automne a été dévoilée. Parmi elle, des surprises, mais également des déceptions.

La liste des 31 joueurs participants à la préparation en vue du premier match d'automne face au Pays de Galles le 24 octobre prochain a été dévoilée par Fabien Galthié et Raphaël Ibanez. Contraint de faire des choix avec seulement 31 joueurs au lieu de 42 internationaux, comme ce fut le cas en janvier dernier, le staff du XV de France a dû faire des déçus. Mais ils ont tout de même dévoilé quelques surprises en la personne de Georges-Henri Colombe Reazel, le jeune pilier droit du Racing 92, et Arthur Retière, demandé depuis plusieurs mois par les amateurs de rugby.

Si le reste de la liste a été fait en fonction des blessures et du temps de jeu des absents, d'autres joueurs auraient mérité d'apparaître parmi les 31. Bien évidemment, il n'est pas question de remettre en cause cette liste, mais bien de voir les possibilités qui s'offrent au XV de France avec le vivier de joueurs disponibles et postulants.

XV de France - Un groupe de 31 avec Mauvaka et Vakatawa pour le Pays de Galles

Sekou Macalou n'y arrive pas

Depuis plusieurs mois, le joueur parisien impressionne dans son jeu et sa vitesse. Replacé au poste de numéro 8 en début de saison, il continue de monter de niveau avec ses prestations XXL. Non seulement dur ballon en main, Sekou est rapide et très costaud en défense. Fabien Galthié n'est pas peu déçu de son absence puisque que l'originaire de Sarcelles est blessé aux ischio-jambiers, comme il l'a déclaré durant l'annonce du groupe : "Sekou Macalou est blessé aux ischio-jambiers. Il fait un très bon début de saison et on a noté son évolution notamment dans son jeu défensif, le grattage, les mauls". Ibanez avoue qu'il était "une vraie tentation", mais que son absence ne serait que de 2 ou 3 semaines selon son entraîneur Gonzalo Quesada.

En Auvergne depuis peu, Sébastien Bézy a fait le choix de quitter le Stade Toulousain pour ne plus être dans l'ombre d'Antoine Dupont et éventuellement prétendre au XV de France. Il partage son temps de jeu avec Morgan Parra qui n'est plus postulant au maillot bleu. Cependant, Sébastien Bézy est toujours dans l'attente d'intégrer le groupe france. En janvier, Baptiste Serin et Maximu Lucu lui sont passés devant. Rajoutez à cela un groupe réduit à 31, et il ne vous reste que deux places pour Antoine Dupont et Baptiste Serin qui semble être un des cadres du groupe des joueurs.

Damien Penaud, le blessé

Pas de chance pour l'ailier international Damian Penaud qui semblait asseoir sa légitimité à l'aile du XV de France. Blessé jeudi dernier lors d'un entraînement de l'ASM Clermont Auvergne, l'ailier souffre d'une entorse tibio-fabulaire qui le rend indisponible pour 6 à 8 semaines. Cette blessure fait le bonheur du Rochelais Arthur Retière qui enchaîne les bonnes prestations depuis le retour du championnat.

Mathis Lebel, pas pressé

Ses performances depuis le début de saison ne vous sont sûrement pas indifférentes. Mais ses trois matchs de Top 14 ne lui permettent pas encore d'être un vrai concurrent face à Teddy Thomas ou Vincent Rattez. Le staff français doit sûrement garder un oeil sur l'ailier toulousain, tout comme Tauzin ou Villière. Le vivier des ailiers français continue de se développer quand on voit les noms et les performances des joueurs. Or, entre un match de Top 14 et un match international, le faussé est souvent immense. Laissons le temps au temps.