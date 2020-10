En s'appuyant sur un point de règlement, la FFR menace la Ligue et les clubs

La Fédération française de rugby, pas la voix de son président Bernard Laporte, a répondu à la LNR en s'adressant aux clubs.

La Fédération française de rugby n'aura pas mis longtemps à répondre au courrier de Ligue Nationale de Rugby. A vrai dire, elle ne lui a pas directement répondu. Mais sa lettre aux clubs de Top 14 fait suite aux déclarations de la LNR indiquant que les convocations de 31 joueurs mercredi par Fabien Galthié sont selon elle "sont nulles et non avenues" tant que la convention entre les deux instances ne sera pas modifiée d'un commun accord. Comme on pouvait s'y attendre, le ton est rapidement monté après la décision du Conseil d'Etat de régler leurs affaires entre elles.



En s'appuyant sur un point de règlement de World Rugby, la Fédération avance que "si un joueur n'est pas libéré, [...] ledit joueur n'aura pas le droit de jouer pour un quelconque organisme ou club de rugby pendant la période durant laquelle il a ou devrait avoir été présent au sein de l'équipe nationale ou du groupe national plus 10 jours après ladite période", rapporte RMC. Elle pourrait même aller jusqu'à "suspendre les cartes de qualification de ces joueurs". Va-t-elle également sanctionner les clubs qui refusent de libérer leurs internationaux ?



Les présidents vont rapidement se réunir pour décider de la marche à suivre. Une réunion entre la LNR et la FFR doit aussi se tenir dans les plus brefs délais. Mais on imagine que l'ambiance sera particulièrement tendu après ces déclarations par courrier interposé. Pour rappel, le XV de France, doit selon la volonté de la FFR, jouer six matchs, dont un premier en amical face au Pays de Galles le 24 octobre. La fenêtre internationale a été élargie à six semaines. Ce qui n'est pas du goût de la Ligue qui a donné son accord pour seulement cinq rencontres et un roulement dans l'effectif tricolore pour ne pas trop impacter les clubs pendant cette période. Ce conflit d'intérêt entre les deux instances dure depuis des semaines et n'a jamais semblé sur le point de se résoudre.