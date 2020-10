XV de France - Les joueurs à nouveau pris en otage entre la FFR et la LNR

La Ligue nationale de rugby estime que les convocations des 31 joueurs par le staff du XV de France sont nulles et non avenues.

On pensait le conflit entre la LNR et la FFR réglé après la décision du Conseil d'État. Mais n'en est rien puisque la plus haute juridiction administrative en France n'a pas franchement tranché. Certes elle a débouté la Ligue, mais elle a renvoyé les deux instances vers des discussions qui s'annoncent houleuses. En effet, elles doivent s'entendre pour modifier la convention afin que le XV de France puissent jouer 6 matchs au lieu de trois et disposer des internationaux pendant toute la période internationale. Or, le Midi Olympique nous apprend ce samedi que la Ligue a envoyé un courrier à la Fédération en lui indiquant que les convocations des 31 joueurs par Fabien Galthié sont donc "en dehors de la période de mise à disposition prévue conventionnellement. Je vous saurai gré de me confirmer que ces convocations sont nulles et non avenues tant qu’un accord n’est pas trouvé entre la FFR et la LNR." Une fois de plus les joueurs sont pris en otage entre la FFR qui souhaite que les Bleus jouent 6 matchs et la Ligue qui est d'accord seulement sur cinq rencontres. La rencontre contre le Pays de Galles va-t-elle vraiment avoir lieu ?