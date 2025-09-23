RUGBY. Gabin Villière out pour plusieurs mois et forfait pour la tournée de novembre avec le XV de France
Screenshot : Bein Sports
Opéré récemment, le Tricolore Gabin Villière ne reviendra pas sur les terrains tout de suite.

Les supporters toulonnais attendaient son retour avec impatience dans ce début de saison où son compère Gaël Dréan marque les esprits.

A l’aile, où le remuant Mathis Ferté est venu s’ajouter à la concurrence, ils ne reverront pourtant pas Gabin Villière tout de suite.

TOP 14. 'En Irlande, ça joue', 'J’ai connu bien pire à Auch'… les réactions des joueurs au report de RCT/La RochelleTOP 14. 'En Irlande, ça joue', 'J’ai connu bien pire à Auch'… les réactions des joueurs au report de RCT/La Rochelle

Selon les informations de L’Equipe, l’ailier casqué de 29 ans vient en effet de se faire opérer d’une pubalgie. Touché au doigt lors de la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande en juillet, il n’a pas rejoué depuis.

Absent jusqu'en novembre

Il devrait être absent jusqu’en novembre, hypothéquant ses chances de participer à la tournée automnale lors de laquelle le XV de France affrontera l’Afrique du Sud, les Fidji, puis l’Australie.

VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé excès de vitesse en plein centre de BordeauxVIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé excès de vitesse en plein centre de BordeauxUne déception pour celui qui était revenu en Bleu la saison passée et avait joué 4 matchs au total, avec plus ou moins de réussite.

En son absence, les places aux ailes semblent promises (sauf blessure) aux indéboulonnables Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud, ainsi qu’à l’excellent Théo Attissogbe.

VIDEO. 50 mètres, des appuis de feu et un Mayol en transe : la chevauchée fantastique de Dréan qui a fait plier CastresVIDEO. 50 mètres, des appuis de feu et un Mayol en transe : la chevauchée fantastique de Dréan qui a fait plier Castres

A moins que Gaël Dréan finisse par avoir sa chance face aux Fidji, par exemple ?

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 Vidéos
VIDEO. TOP 14. Bière interdite au pesage : le dérapage de trop à Aimé-Giral, l’USAP serre (très) fort la vis
News
TOP 14. RCT – La Rochelle : le report qui tombe au pire moment pour tout le monde ?
News
VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé excès de vitesse en plein centre de Bordeaux
News
RUGBY FEMININ. Pour surfer sur la coupe du monde, un Toulouse/Bordeaux prévu sur Canal Plus en Élite 1
News
TRANSFERT. Vers un coup de tonnerre avec le départ d'Arthur Coville (Provence Rugby) pour un autre club de ProD2 ?
News
TOP 14. 'En Irlande, ça joue', 'J’ai connu bien pire à Auch'… les réactions des joueurs au report de RCT/La Rochelle
News
TOP 14. Comme pour OM/PSG, pourquoi Toulon/La Rochelle ne se jouera pas ce lundi ?
News
Top 14. Un cadre de retour au Stade Toulousain pour redresser la barre
Vidéos
TOP 14. VIDÉO. ‘Bip Bip’ Dakuwaqa accélère et plante un nouvel essai de folie
News
Top 14. Après un nouvel incident, quelle sanction risque l’USAP ?