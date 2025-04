Tout le monde s'en fout, pas nous : 5 raisons de suivre le passionnant Castres vs Trevise

Le CO diffusé sur France 2, ça arrive aussi souvent qu’une élection présidentielle. Alors faites votre devoir citoyen ce samedi à 16h, messieurs, dames !

Parce que c’est historique pour le CO

Longtemps, le Castres Olympique aura été la risée du rugby français lors les aventures européennes. Le club tarnais n’avait d’ailleurs plus goûté aux phases finales de la compétition depuis 2002 et l’époque des Teulet, Ibanez et consorts. Malgré 2 titres de champion de France entre temps.

Avec un tableau relativement favorable et une formule plus ouverte, il se retrouve donc à recevoir en 8ème de finale et compte bien jouer le coup à fond. Pour l’occasion, Pierre-Fabre sera plein !

Parce que Trévise, "c’est pas Gijon, c’est pas Valladolid"

Contrairement à ce l’imaginaire collectif peut encore penser, le Benetton, c’est du solide. Aux antipodes de leur confrères des Zebres de Parme, les coéquipiers de Michele Lamaro sont désormais des habitués des phases finales en URC, et font plus qu’embêter les cadors européens.

En phase de poule, ils ont d’ailleurs fait tomber Bath, le leader du championnat d’Angleterre, ou encore battu La Rochelle (32 à 25) sur leurs terres où il ne fait pas bon de se rendre. A l’extérieur, c’est un peu plus compliqué, mais ça reste très accrocheur.



Parce que ça va envoyer du jeu

Castres s’est promis de remplir son stade et de rester fidèle à sa philosophie dans cette Champions Cup. Très agréable à voir jouer lorsqu’il le décide, le club tarnais devrait donc déployer du jeu et oser, chose qui l’avait d’ailleurs fait gagner aux Saracens en janvier. En face, vous risquez de découvrir cette équipe au jeu basé sur la circulation offensive et l’occupation de la largeur du terrain, et certains talents comme Jacob Umaga, Rhyno Smith ou Onisi Ratave qui n’ont pas froid aux yeux…

Parce que les Italiens vont débarquer avec toutes leurs stars

Certains n’y penseraient probablement pas, mais Trévise, c’est vraiment devenu le Leinster d’Italie. Ainsi, en plus d’être le principal pourvoyeur de l’équipe d’Italie et de compter sur les vedettes locales comme Tommaso Menoncello, Michele Lamaro ou Juan Brex, cette formation a su faire venir de grands noms du rugby mondial. Si le nom de Scott Crafton, autrefois solide 2ème ligne chez les Hurricanes, ou de l’excellent ouvreur argentin Tomas Albornoz ne vous parlent peut-être pas, celui de Malakai Fekitoa certainement plus.

L’ancien 3/4 centre des All Blacks y évolue depuis 2 saisons et se régale dans le nord de l’Italie. Le tatoué apporte d’ailleurs toute son expérience et son explosivité au milieu de terrain trevisan et forme l’une des paires de centres les plus redoutables d’Europe. Alors ne ratez pas sa venue en France !

Parce que les autres 8èmes sont vus et revus

Enfin, il est vrai que ce Castres vs Trevise amène un peu de fraîcheur à cette Champions Cup qui en manque cruellement, malgré toutes ses tentatives novatrices. C’est vrai quoi, les 8èmes de finale, ça n’est certes pas traditionnel dans le rugby, mais des Toulouse vs Sale ou Toulon vs Saracens, c’est du vu et revu sur la scène européenne. Voilà pourquoi on sera devant France 2, samedi à 16h.