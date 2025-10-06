VIDEO. Passe au pied téléguidée + envol de Mathis Lebel = essai façon super-héros pour le Stade Toulousain

Servi par Graou, Ntamack a distillé une passe au pied millimétrée sur l’aile de son pote Lebel, avec un rebond parfait.

Ce dimanche soir, le stade toulousain s’est donc incliné face à l’Aviron Bayonnais 40 à 26, sans qu’il n’y ait rien à redire. 3 superbes essais des Basques dans les 10 dernières minutes ont en effet permis aux locaux d’emporter une victoire claquante face au champion de France en titre.

Pourtant, les coéquipiers de Romain Ntamack semblaient tenir le match jusqu’à la 68ème minute. Juste avant, ils avaient même l’opportunité de mettre les Bayonnais hors de portée d’un essai transformé, mais la pénalité de Thomas Ramos heurta le poteau.

A ce moment-là, les Rouge et Noir menaient 21 à 26 et avaient fait le travail sur la rude pelouse de Jean-Dauger. 3 essais leurs avaient permis de faire trembler cette citadelle du rugby français.

Dont un sur un rush de Théo Ntamack, et l’autre à l’initiative de son frangin, façon Playstation. Sur un ballon lent à l’approche des 22 mètres bayonnais, le demi d’ouverture toulousain voyait l’espace libre dans le couloir et l’appel de Mathis Lebel.

Une conclusion façon NRL

Servi par Graou, il distillait alors une passe au pied millimétrée sur l’aile de son pote, au rebond parfait.

AIR LEBEL ✈️



Romain Ntamack distille une belle passe au pied pour son ailier, qui s’en va inscrire le premier essai de la rencontre 🙌@StadeToulousain 🔥#ABST pic.twitter.com/UDo4HrMkkV — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 5, 2025

"Air Lebel" arrivait alors comme un dératé sur la gonfle et s’élevait dans les airs pour s’en saisir. Ce qui lui permettait de marquer, comme en lévitation, malgré le retour de l’arrière Yohan Orabé.

Un essai digne de ce que l’on voit parfois en NRL, la principale ligue treiziste mondiale, dont se jouait d’ailleurs la finale ce dimanche. Avec une victoire 26 à 22 des Brisbane Broncos sur les Storms de Melbourne. Comme quoi il ne valait mieux pas être favori, ce 5 octobre…