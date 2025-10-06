VIDEO. Passe au pied téléguidée + envol de Mathis Lebel = essai façon super-héros pour le Stade Toulousain
Quel essai de Lebel ! Screenshot : Canal Plus
Servi par Graou, Ntamack a distillé une passe au pied millimétrée sur l’aile de son pote Lebel, avec un rebond parfait.

Ce dimanche soir, le stade toulousain s’est donc incliné face à l’Aviron Bayonnais 40 à 26, sans qu’il n’y ait rien à redire. 3 superbes essais des Basques dans les 10 dernières minutes ont en effet permis aux locaux d’emporter une victoire claquante face au champion de France en titre.

Pourtant, les coéquipiers de Romain Ntamack semblaient tenir le match jusqu’à la 68ème minute. Juste avant, ils avaient même l’opportunité de mettre les Bayonnais hors de portée d’un essai transformé, mais la pénalité de Thomas Ramos heurta le poteau.

VIDEO. TOP 14. Comment le Stade Toulousain a explosé en 10 minutes face à un Aviron Bayonnais survolté ?VIDEO. TOP 14. Comment le Stade Toulousain a explosé en 10 minutes face à un Aviron Bayonnais survolté ?

A ce moment-là, les Rouge et Noir menaient 21 à 26 et avaient fait le travail sur la rude pelouse de Jean-Dauger. 3 essais leurs avaient permis de faire trembler cette citadelle du rugby français.

Dont un sur un rush de Théo Ntamack, et l’autre à l’initiative de son frangin, façon Playstation. Sur un ballon lent à l’approche des 22 mètres bayonnais, le demi d’ouverture toulousain voyait l’espace libre dans le couloir et l’appel de Mathis Lebel.

Une conclusion façon NRL

Servi par Graou, il distillait alors une passe au pied millimétrée sur l’aile de son pote, au rebond parfait.

"Air Lebel" arrivait alors comme un dératé sur la gonfle et s’élevait dans les airs pour s’en saisir. Ce qui lui permettait de marquer, comme en lévitation, malgré le retour de l’arrière Yohan Orabé.

Un essai digne de ce que l’on voit parfois en NRL, la principale ligue treiziste mondiale, dont se jouait d’ailleurs la finale ce dimanche. Avec une victoire 26 à 22 des Brisbane Broncos sur les Storms de Melbourne. Comme quoi il ne valait mieux pas être favori, ce 5 octobre…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
VIDEO. TOP 14. Comment le Stade Toulousain a explosé en 10 minutes face à un Aviron Bayonnais survolté ?
Vidéos
VIDÉO. Top 14. En forme internationale, Louis Bielle-Biarrey (UBB) rentre dans l’histoire
News
TOP 14. Azéma en danger ? Après 5 défaites, l’USAP rentre en crise
News
RUGBY. Après la polémique du Salary Cap, Grégory Alldritt vient au soutien d'Antoine Dupont
Vidéos
VIDÉO. Top 14. 115 points : l’ASM Clermont pulvérise les compteurs contre Montauban
News
Top 14. Menoncello remplace Ahki, la recrue de la décennie au Stade Toulousain ?
News
Le Stade Toulousain face au défi basque : la composition avec Ntamack et Willis pour affronter Bayonne en TOP 14
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Tout le monde parle de Serin, mais c’est lui que Toulon va verrouiller
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Courtisé par Toulouse, Émilien Gailleton fait un choix fort et symbolique
News
Menoncello vers Toulouse : ''Tu peux pas lutter'', ''le club donne pas envie'', la résignation glaciale des supporters du RCT
News
TOP 14. ''Retrouver un peu plus d’humilité'', Bru refuse le catastrophisme, mais pointe les vraies lacunes