TOP 14. Stade Français. Veresa Ramototabua, l’avenir des soldats roses en troisième ligne ?

Titulaire pour la première fois de sa carrière face à Bordeaux, Veresa Ramototabua pourrait bien devenir un élément essentiel de la troisième ligne parisienne.

Titulaire en troisième ligne, Veresa Ramototabua a disputé son premier match de championnat sous la tunique du Stade Français. Une découverte pour la plupart des suiveurs du Top 14 et du club parisien. Arrivé en 2019 dans la capitale, le Fidjien n’avait en effet pris part qu’à deux rencontres de Challenge Cup avec le groupe professionnel lors de la saison 2019-2020. Deux bouts de match contre les Zèbres et Brive, soldés par deux défaites, où le joueur né en 2000 avait évolué au poste de centre. Pourtant ce week-end, sur la pelouse de Chaban-Delmas, c’est avec le numéro 6 dans le dos qu’il a joué ses premières minutes de la saison sur la scène hexagonale. Un repositionnement qui peut s’expliquer par le physique plus que solide du natif de Ba aux Fidji. Du haut de ses 22 ans, il culmine à 1m95 pour 105 kg. Dur sur l’homme et solide dans le combat, le Fidjien n’est pas non plus maladroit quand il s’agit de jouer ballon en main. Malheureusement pour lui, au vu des conditions météorologiques plus que délicates, le Parisien n’aura pas pu montrer beaucoup de choses sur ses 46 minutes de jeu contre l’UBB. Mais il aura participé à l’effort collectif de son équipe qui repart de Bordeaux avec un point de bonus précieux.

Ventriglisse à Chaban, 3e série, Jalibert précieux, UBB/Paris vu par les supporters sur Twitter JIFF et formation de centre



Autre atout précieux et non-négligeable pour le joueur et son club, Veresa Ramototabua possède le statut, tant précieux, de JIFF. En effet, depuis son arrivée, le Fidjien est façonné par le centre de formation parisien. L’an passé, il évoluait notamment avec les espoirs de la capitale. Habitué des sélections avec les Fidji chez les jeunes, Ramototabua a semé de belles promesses. Il s'était distingué avec le groupe professionnel, cet été, lors des matchs amicaux face à Massy et La Rochelle. Ce joueur, initialement positionné au centre de l’attaque, va devoir désormais confirmer les attentes placées en lui. Reste à voir si Gonzalo Quesada et son staff feront appel à sa puissance et son dynamisme pour densifier et rajeunir la troisième ligne des soldats roses. Une chose est sûre, l’apprentissage du haut niveau ne fait que commencer pour Ramototabua et les supporters parisiens risquent bien de le revoir à l'œuvre dans les prochaines semaines. Des échéances cruciales se profilent d’ailleurs à l’horizon, à commencer par la réception de Perpignan samedi prochain à 17 h.

TOP 14. Léo Barré peut-il symboliser le renouveau du Stade Français ?