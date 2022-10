TOP 14. Léo Barré peut-il symboliser le renouveau du Stade Français ?

À seulement 20 ans, l'ouvreur du Stade Français ne cesse d'enchaîner les bonnes performances en club. Celui-ci est d'ailleurs au cœur du projet parisien, qui souhaite retrouver sa gloire d'antan.

Ce n'est plus un secret pour personne, le Stade Français peine à retrouver de la continuité depuis quelques saisons. En effet, le club de la Capitale est bien loin de ses meilleures années, enchaînant les exercices fades, voire proches de la relégation. Une situation déplaisante pour ce club historique, qui souhaite donc se reconstruire petit à petit, pour pourquoi pas retrouver les sommets dans un futur plus ou moins proche. Et pour cela, le Stade Français devra s'appuyer sur ses jeunes joueurs, comme Peyresblanques, Hirigoyen, Azagoh ou encore Delbouis. De jeunes prometteurs, sur qui le club parisien compte énormément pour l'avenir. Mais voilà, le véritable bijou de Jean-Bouin, c'est bien l'ouvreur de 20 ans, Léo Barré ! Arrivé en 2020 en provenance de Massy, le natif du Chesnay a directement été lancé dans le grand bain, afin d'engranger de l'expérience. Si bien qu'après un peu plus de deux saisons en Top 14, Barré a (déjà) été aligné à 26 reprises, dont 8 fois en tant que titulaire. Capable de jouer à l'ouverture, mais aussi au centre et à l'arrière, l'ancien Versaillais est aujourd'hui bien plus qu'un simple remplaçant à Paris. Un statut qui devrait prendre encore plus d'ampleur dans les prochaines semaines, avec la blessure de Joris Segonds...

En effet, l'actuel titulaire au poste, Joris Segonds, sera absent environ un mois. Une blessure qui va forcément augmenter le temps de jeu de Léo Barré, d'autant que Nicolas Sanchez est lui aussi indisponible. De ce fait, Barré sera certainement titulaire lors des prochaines rencontres du Stade Français (UBB, USAP, Pau voire Brive), lui qui a déjà porté le numéro 10 face au LOU la semaine passée. Une performance excellente pour le joueur de 20 ans, et ce, malgré une dernière transformation en coin ratée. Car oui, au-delà de ses qualités à la main, Léo Barré est aussi un excellent buteur ! En témoigne la rencontre de la saison dernière face à Brive, ou encore celle face à Perpignan, où le jeune joueur a offert la victoire aux siens dans les derniers instants. Sans compter bien sûr celles disputées avec France U20 (32 points en 10 sélections). Également très solide en défense, le Français ne rechigne pas à la tâche, bien au contraire. En bref, un joueur complet, sur lequel le Stade Français devra obligatoirement s'appuyer sur les prochaines années, si le club de la Capitale veut côtoyer de nouveau les sommets du rugby français...

