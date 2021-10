VIDEO. Stade Français. En mode Dieux du Stade, Léo Barré joue torse nu face à l’USAP !

Ce samedi 16 octobre, Léo Barré a fait tomber la chemise chez les catalans ! Une situation qui lui a visiblement porté chance pour la suite du match.

Hier, le Stade Français a réalisé une très bonne opération en battant l’USAP à l’extérieur. Après un début de saison morose, les Parisiens semblent enfin avoir pris le rythme. Cependant, même si la victoire est belle une autre image aura attiré l’œil des spectateurs. Durant plusieurs minutes, le jeune ouvreur a disputé le match torse nu avant d’être habillé par un membre du staff entre deux séquences de jeu. La raison de cette séance Dieux du Stade improvisée ? La blessure assez sérieuse du jeune centre de 24 ans Alex Arraté. Le staff parisien n’ayant prévu que deux arrières sur le banc, ils ont dû bricoler dans l’urgence et faire rentrer un autre jeune des soldats roses : Léo Barré. Ce dernier a d’ailleurs inscrit la pénalité de la gagne à la fin de la rencontre. Score final : 22-23 pour les Parisiens avec des essais de Macalou et Gabrillagues. Top 14. VIDÉO. Waisea voit double et le Stade Français décolle de la lanterne rouge

Une prestation saluée par les membres du staff. Julien Arias en a profité pour chambrer le jeune espoir. Il dit au micro de Canal + : "C'est une belle performance. Par contre, il va falloir qu'il se mette un peu plus sur les barres. Pour jouer torse nu, il faut avoir un peu plus de biceps." Le jeune joueur a d'ailleurs récemment prolongé jusqu'en 2025 dans le club de la capitale.