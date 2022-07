TOP 14. STADE FRANÇAIS. Léo Barré, la future grosse révélation de la saison prochaine ?

Étincelant lors des U20 Summer Series, Léo Barré est, à n'en pas douter, l'un des jeunes les plus prometteurs en France.

VIDÉO. U20 Summer Series. Massé voit double, et les Bleuets finissent en beauté en écrasant la GéorgieCette saison, on a beaucoup entendu parler de joueurs comme Nolann Le Garrec, Max Spring ou Matthias Haddad. Des jeunes au talent hors-norme, qui ont pu découvrir le XV de France lors de la tournée au Japon (Spring ayant même connu sa première cap). Mais un autre Français commence à faire son petit bout de chemin, sans trop faire de bruit. Son nom ? Vous le connaissez certainement, puisqu'il s'agit de l'ouvreur du Stade Français, Léo Barré. À seulement 19 ans (né le 20 août 2002), l'ancien joueur de Versailles et de Massy a mis tous les supporters parisiens d'accord : son potentiel est énorme. Il fut d'ailleurs l'un des meilleurs éléments en fin de saison, enchaînant les bonnes performances face au Racing, Pau ou encore Brive. Sans oublier bien sûr, son entrée décisive du début de saison, qui permis à son équipe de l'emporter à Perpignan (22-23). Certains voudraient même voir le natif du Chesnay obtenir une place de titulaire la saison prochaine ! Vous l'aurez compris, Barré a d'ores et déjà conquis la Capitale. Et au vu de sa montée en puissance, il ne serait pas étonnant de le voir davantage jouer la saison prochaine, lui qui cumule pour l'heure presque 800 minutes en Top 14. Sa polyvalence 10-12-15 est également un gros atout, surtout dans une équipe du Stade Français qui peine à trouver son XV type...

Il a fait ses débuts en Top 14 : découvrez Léo Barré, ouvreur surdoué du Stade Français Très bon lors des U20 Summer Series

En parallèle de son année au Stade Français, Léo Barré a régulièrement été appelé chez les moins de 20 ans. Toujours très juste, le grand ouvreur (1 mètre 89) a fini en beauté son aventure avec les Bleuets par une excellente performance face à la Géorgie. En témoignent ses deux "passes lasers", décalant parfaitement ses ailiers Massé et Bielle-Biarrey. Un match dans la lignée de ce qu'il avait déjà proposé sous le maillot tricolore, que ce soit cette saison ou celle d'avant (il occupait alors le poste de premier centre lors du Tournoi). Un taulier chez les jeunes, sur qui les Soldats Roses ont tout intérêt à parier pour les prochaines saisons. Thomas Lombard and co l'ont d'ailleurs bien compris, puisqu'ils ont décidé en octobre 2021 de prolonger leur jeune pépite jusqu'en 2025...

