VIDÉO. U20 Summer Series. Massé voit double, et les Bleuets finissent en beauté en écrasant la Géorgie

Ce mardi, les coéquipiers de Léo Barré se sont imposés 44-17 face à la Géorgie. Une victoire qui leur permet de terminer à la 5ème place des U20 Summer Series.

Après deux revers face à l'Afrique du Sud et l'Angleterre, les Bleuets voulaient terminer cette aventure en beauté ce mardi, face à la Géorgie. Et pourtant, le début de match fut loin d'être idéal pour les Tricolores, qui encaissèrent rapidement un essai et une pénalité (0-10). Heureusement, les coéquipiers de Gailleton ont vite réagi, sans jamais se précipiter. Tout d'abord grâce à un doublé de Massé, puis grâce à un autre essai de Boudou avant la pause (17-10). Dès le début du second acte, Moukoro écope d'un carton rouge. Malgré cela, les Bleuets ne relâchent pas leurs efforts, et inscriront 3 nouveaux essais, dont un d'Auriac sur une interception de 80 mètres.

VIDÉO. U20 Summer Series. Malgré de beaux essais, les Bleuets s'inclinent face à la force physique des Baby BoksAu final, Léo Barré et les siens l'emportent 44 à 17, et finissent 5èmes des U20 Summer Series. À noter que de leur côté, les jeunes Italiens ont réalisé une excellente performance, en finissant 3èmes de cette compétition (victoire face à l'Angleterre 38-31). Le titre lui, a été remporté par les Baby Boks, grâce à leur victoire face au Pays de Galles.

Classement final :

8 ème : Écosse

7 ème : Irlande

6 ème : Géorgie

5 ème : France

4 ème : Angleterre

3 ème : Italie

2 ème : Pays de Galles

1 er : Afrique du Sud

