VIDÉO. U20 Summer Series. Malgré de beaux essais, les Bleuets s'inclinent face à la force physique des Baby Boks

Après leur défaite face aux Anglais, les Bleuets devaient impérativement s'imposer face à l'Afrique du Sud pour décrocher la première place. Malheureusement, il n'en fut rien.

Après le revers subi face à l'Angleterre il y a quelques jours, les coéquipiers de Léo Barré devaient relever la tête ce mardi face aux Baby Boks, qui restaient eux sur deux victoires bonifiées. Et malheureusement pour nos Bleuets, la puissance physique des Sud-Africains a fait la différence dans un match où les Français ont quasiment toujours couru après le score. Pourtant, tout avait bien commencé puisqu'à la 20ème minute, ce furent les Tricolores qui inscrirent le premier essai de la rencontre, par l'intermédiaire du joueur de l'UBB Bielle-Biarrey. Celui-ci marquera même un second essai personnel en deuxième période. Mais voilà, petit à petit, l'Afrique du Sud revient dans la partie, grâce notamment à deux essais en première mi-temps, portant le score à 12-17 à la pause. Dans le second acte, les coéquipiers de Gailleton (auteur d'une très belle performance individuelle) encaisseront trois nouveaux essais, laissant les Baby Boks prendre le large. Une défaite 27-42 qui élimine donc les Bleuets de la course au titre, puisque ces derniers finissent 3èmes de leur poule (les Anglais étant deuxièmes malgré leur défaite face à l'Irlande).

De ce fait, les Français disputeront dans les prochains jours un match de classement face au 3ème de l'autre poule, dans laquelle se trouve l'Italie, le Pays de Galles, La Géorgie et l'Écosse. Mais au vu du classement actuel, les Bleuets affronteront soit la Géorgie (actuelle 3ème du groupe), soit le XV du Chardon (actuel 4ème).