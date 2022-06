VIDEO. U20 Summer Series. Depoortère mystifie la défense irlandaise pour la revanche de la France

L'équipe de France des moins de 20 ans a dominé l'Irlande ce vendredi dans le cadre des U20 Summer Series. Les Bleuets ont inscrit 5 essais.

La France n'a pas manqué son entrée dans les U20 Summer Series face à l'Irlande. Labarthe (17e), Gailleton (19e), Depoortere (48e) et Montgaillard par deux fois en fin de rencontre (71e, 79e) ont permis aux Bleuets de l'emporter 42 à 21. Une belle revanche sur les Irlandais qui les avaient battus au Stade Maurice David lors du Tournoi des 6 nations des moins de 20 ans. Le score aurait pu être encore plus lourd puisque les Français ont eu deux essais refusés. Sans parler des deux périodes passées à 14 contre 15 suite aux jaunes de M’Foudi (22e) et Coulon (66e). Pour rappel, les Bleuets sont dans la poule de l'Angleterre et de l'Afrique du Sud.