Top 14. Parra, Hirigoyen, Peyresblanques : que peut espérer le Stade Français la saison prochaine ?

Le Stade Français a officialisé l'arrivée de 8 joueurs ce mercredi. En l'état actuel des choses, le club de la capitale peut-il espérer un retour au premier plan la saison prochaine ? On fait le point.

Ce mercredi, le Stade Français a annoncé l'arrivée de 8 recrues, ainsi que le retour de prêt de Sione Tui, ailier ou arrière prometteur qui évoluait du côté de Carcassonne. Cette saison, le club de la Capitale sort d'une saison noire, bien loin de ses ambitions initiales, certains supporters se montrant dépités devant le manque de révolte au sein de l'institution. Si bien que le prochain exercice doit être celui du renouveau, pour une équipe qui végète en Top 14 depuis une dizaine d'années et semble bien loin de son lustre d'antan. Au rayon des départs, on notera les importantes pertes de Waisea Nayacalevu, vraisemblablement le meilleur centre du championnat, où celle du talonneur international australien Tolu Latu, qui malgré ses problèmes de disciplines, n'en reste pas moins un formidable joueur. Sans oublier ceux de Godener, Maestri, Burban (retraite), Gray et consorts.

TOP 14. Stade Français. Gonzalo Quesada est-il (toujours) l'homme de la situation ?

Le Stade Français ne s'est pas caché sur sa politique de recrutement en enrôlant, à l'heure actuelle, essentiellement des joueurs JIFF. À commencer par les deux perles du Biarritz Olympique, Lucas Peyresblanques (24 ans) et Mathieu Hirigoyen (23 ans). Les deux joueurs ont surnagé au sein d'une formation biarrotte courageuse, mais qui a finalement cédé à la mi-saison devant le rythme effréné du Top 14. Peyresblanques devra réaliser une année pleine, lui souvent embêté par les blessures, et qui aura la lourde tâche de faire oublier Tolu Latu. Hirigoyen de son côté, sort d'une saison convaincante avec 29 matchs disputés dont 27 en tant que titulaire. Nul doute que les deux Biarrots, s'ils confirment tout le bien que l'on pense d'eux, seront des atouts indéniables pour les soldats roses. Le gros coup de ce mercato ? La venue de Morgan Parra, qui apportera à coup sûr son expérience et cette touche de leadership qu'il manquait cruellement à la formation parisienne cette saison. Enfin, Thomas Lombard s'est appuyé sur des joueurs connaissant parfaitement le Top 14 (Ory, Ivaldi, Habel-Kueffner) ou sur des jeunes joueurs de Pro D2 (Ahmed, Tsutskiridze). Sans oublier, les 2 coachs en renfort, Paul Gustard entraîneur de la défense et James Kent, en charge des skills.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Français Paris (@stade_francais_paris)

De nouvelles recrues encore attendues

Cela sera-t-il suffisant pour redorer le blason du Stade Français ? Aujourd'hui, difficile de l'affirmer. Déjà, car premièrement, le recrutement stadiste ne semble pas encore terminé. Et heureusement serait-on tenté de dire. Car, en jetant un coup d'œil sur l'effectif actuel, pas besoin d'être un immense manager pour se rendre compte des manques de cette équipe. Lesquels ? Un deuxième ligne, un numéro 8 de métier et un centre de Top niveau, afin de pallier le départ de Waisea. En seconde latte ? Le départ de Maestri, peut permettre de recruter un joueur expérimenté au poste. Car avec seulement Azagoh, Gabrillagues, De Giovanni ou Van der Mescht (voire Kremer qui peut dépanner), le Stade Français semble encore trop tendre dans ce secteur. Idem au poste de troisième ligne centre. Avec les départs de Godener et Gray, les Parisiens se retrouvent sans numéro 8 de métier. Macalou ou Habel-Kueffner pourrait bien y dépanner. Mais ce n'est pas forcément leur poste. Il y a peu, les dirigeants stadistes avaient approché le troisième ligne international gallois, Ross Moriarty, sans succès. Récemment, Midi Olympique indiquait que le Stade Français s'était mis à la recherche d'un deuxième ligne et d'un centre. A-t-on abandonné l'idée de faire signer un numéro 8 dans les travées de Jean Bouin ? Affaire à suivre.

[POINT TRANSFERT] Le Devedec en Pro D2, Moriarty intéresse le Top 14, un Bok vers les Quins ?

Enfin, au poste de centre, il faudra combler l'immense vide laissé par Waisea. Le All Black Laumape devra enfin démontrer que son statut n'est pas usurpé. Harry Glover, performant à ce poste lors de son passage à Carcassonne, n'a été que trop peu en vue cette saison. Alex Arrate devrait poursuivre sur sa lancée tandis que Julien Delbouis, enfin de retour de blessure, pourrait être l'homme providentiel au poste, si son corps se décide à le laisser tranquille. Enfin, Sefa Naivalu peut aussi être décalé au centre. Mais tout cela est trop juste, pour un club qui ambitionne de se qualifier dans le Top 6. Francis Saili, a donc été semble-t-il, selon RMC Sport, approché. Mais le Néo-zélandais se dirigerait vers l'UBB aux dernières nouvelles. Les dirigeants parisiens ont également pensé à racheter le contrat de Semi Radradra à Bristol, toujours selon le Midol, avant de reculer, devant l'importante somme réclamée par le club anglais. Enfin, et bon nombre de supporters du club parisien l'auront remarqué, la charnière paraît parfois un peu juste. Certes, Morgan Parra (capable aussi de dépanner en 10), apportera son expérience au poste de demi de mêlée. Mais à l'ouverture. Nicolas Sanchez, pourtant meilleur réalisateur de l'histoire des Pumas, n'arrive pas à confirmer les attentes placées en lui, et se montre irrégulier sous la tunique rose. Léo Barré est prometteur, mais a plus souvent été utilisé au centre ou à l'arrière cette saison. Enfin, Joris Segonds, titulaire indiscutable, est un excellent joueur de rugby, sûr face aux perches mais n'est pas forcément tourné sur l'offensive.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Français Paris (@stade_francais_paris)

En l'état actuel des choses, le recrutement du Stade Français semble cohérent... à une seule condition. Que d'autres renforts, et de poids, viennent garnir l'effectif aux postes cités plus haut. Car si cela en restait là, ne nous y trompons pas, le Stade Français aurait trop de carences à certains postes pour espérer accrocher le Top 6. Le recrutement de joueurs JIFF devrait permettre au Stade Français d'être tranquille de ce côté-là. Pourquoi ne pas aller chercher une très grosse pointure au centre ou même en 8, ainsi qu'un deuxième ligne d'expérience ? Si cela venait à être le cas, alors l'effectif parisien aurait fière allure entre joueurs d'expérience, joueurs stars, et jeunes à très fort potentiel. En tout cas, il faut faire vite et les supporters parisiens sont dans l'attente de futures bonnes nouvelles, sous peine de vivre une nouvelle saison galère. Et ça, les aficionados du club de la capitale n'en veulent plus.