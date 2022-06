TOP 14. Stade Français. Gonzalo Quesada est-il (toujours) l'homme de la situation ?

De retour en juin 2020 pour succéder à Heyneke Meyer, Gonzalo Quesada a connu des bons, mais aussi des mauvais moments avec le Stade Français.

Champion de France en 2015 avec le Stade Français, puis vainqueur du Challenge Européen deux ans plus tard, Gonzalo Quesada a amené de la lumière dans une décennie plutôt terne côté parisien. Son premier passage à la capitale fut très réussi, et son départ en 2017 a fait beaucoup de mal au Stade Français, qui a ensuite enchaîné les résultats hasardeux. C'est donc tout naturellement que trois ans plus tard, l'Argentin a décidé de revenir dans l'un de ses clubs de cœur. Un deuxième passage qui, même s'il est loin d'être catastrophique, n'est pour l'heure pas aussi fructueux que le premier. En témoigne une triste 11ème place, bien loin des attentes du club en début de saison. De là à se demander si ce dernier est toujours l'homme qu'il faut au Stade Français ?

Avec un tel effectif et de tels moyens, il est étrange de voir Paris si bas dans le classement, bien loin du Top 6. Une saison ratée, qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, beaucoup de joueurs importants ont déçu d'un point de vue sportif : Latu, Laumape, Sanchez, Maestri... Tous n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu lorsque l'équipe était en difficulté. Un manque de leaders criant, qui s'est notamment fait ressentir lors des matchs couperets. Seul Waisea a surnagé cette année : auteur de 9 essais avec le Stade Français, son départ pour Toulon cet été va laisser un grand vide au centre de l'attaque parisienne. Des défaillances, face auxquelles Gonzalo Quesada ne peut rien, en tribunes. La question du recrutement a, elle aussi, été évoquée pendant un moment. Toujours est-il que sur ses choix, l'entraîneur argentin n'a pas commis de grosses erreurs. Il a fait avec ce qu'il avait, dans un championnat qui ne cesse de s'améliorer. Néanmoins, son bilan avec le Stade Français en Top 14 depuis son retour est plus que mitigé (26 victoires en 52 rencontres).

S'il est clair que l'Argentin peut encore apporter beaucoup au Stade Français, toujours est-il qu'il va falloir changer des choses la saison prochaine, sous peine de revivre une année très compliquée. D'autant que le départ du facteur X Nayacalevu ne va rien arranger. Et si le club de la capitale a déjà enregistré plusieurs grosses arrivées (Parra, Peyresblanques, Ory ou encore Hirigoyen), une des solutions serait de changer quelques éléments du staff. Et parmi les supporters parisiens, beaucoup s'interrogent sur le tandem Arias-Sempéré. Véritables légendes du club, les deux hommes, qui sont en poste depuis 3 ans maintenant, n'arrivent pas tellement à convaincre, la faute à une conquête parfois défaillante et à un jeu de 3/4 assez pauvre. Néanmoins, n'oublions pas que ces deux hommes ont réussi, avec Quesada, à qualifier le Stade Français la saison dernière, au terme d'une remontée totalement folle... En bref, il est difficile à l'heure actuelle de désigner un coupable côté parisien. D'autant que tout le monde a certainement une part de responsabilité dans cet échec. À eux désormais de relever la tête lors du prochain exercice, qui s'annonce tout aussi rude que celui-ci.

