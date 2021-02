Il a fait ses débuts en Top 14 : découvrez Léo Barré, ouvreur surdoué du Stade Français

Profil scruté de près par les équipes de France jeunes, doté de qualités physiques rares à son poste, Léo Barré, 18 ans, a fait ses premiers pas en championnat.

Samedi dernier en plein après-midi, alors que l'Italie donnait du fil à retordre aux Anglais sur la pelouse de Twickenham, les plus fidèles de notre cher et tendre Top 14 n'oubliaient pas le traditionnel rendez-vous du samedi après-midi sur Canal. Du coin de l'oeil, tout en observant Monty Ioane et Anthony Watson se rendre coup pour coup dans leur couloir, ces derniers ont donc probablement guetté l'UBB rouler sur le Stade Français (44 à 6). À Chaban, il n'y eut donc pas grand-chose à retirer de positif cette déroute girondine, qui ressemblait plus à une visite de la route des vins qu'à un déplacement chez un concurrent direct pour la qualification.

Sauf peut-être la belle promesse que constituent toujours les nouvelles têtes aperçues en championnat. En l'occurrence Léo Barré, 18 ans, grand blond de 1m90 et demi d'ouverture de son état. Pour pallier les nombreuses absences dans ligne de 3/4 des soldats roses, ce dernier est d'ailleurs rentré en numéro 12 pour le dernier quart d'heure, confirmant la probable polyvalence que laissait apparaître son beau gabarit, ainsi qu'une belle longueur de jeu au pied.