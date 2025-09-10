Top 14. Clermont a-t-il trouvé son 10 ? Les premiers enseignements sur Plummer
Harry Plummer, premiers pas prometteurs mais déjà une leçon. crédit photo : screenshot ASM
Pour sa grande première au stade Marcel-Michelin, Harry Plummer a montré de la rigueur et une fiabilité certaine face aux perches. Mais une erreur en fin de rencontre a précipité la défaite de l’ASM.

L’attente était forte du côté du Michelin. Après avoir conquis le Super Rugby Pacific en 2024 avec les Blues, Harry Plummer découvrait le Top 14 ce dimanche, propulsé titulaire d’entrée contre le champion de France toulousain.

Une mission périlleuse pour le Néo-Zélandais, mais aussi une première occasion de jauger son apport dans une équipe clermontoise en reconstruction.

Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à ClermontTop 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont

Des belles promesses face aux perches

D’entrée, il a eu l’occasion d’ouvrir son compteur, mais sa première tentative de transformation échouait. Un coup de pied manqué sans conséquence, vite effacé par une prestation globalement sérieuse et appliquée. Plummer a terminé avec 14 points au pied, confirmant sa fiabilité et son sang-froid dans un rôle qu’il assumera sans doute tout au long de la saison.

L’ancien Blues n’a pas cherché à briller par des coups d’éclat. Fidèle au plan de jeu de Christophe Urios, il a surtout assuré l’organisation, orientant ses avants et posant son jeu au pied long pour occuper le terrain. Défensivement, il a répondu présent avec 9 plaquages réussis sur 10 tentés, une statistique qui illustre son engagement. Mais offensivement, il est resté plus discret : 7 mètres gagnés ballon en main et 12 passes, là où son vis-à-vis Romain Ntamack a davantage pesé.

Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre.

Son association avec Baptiste Jauneau a toutefois marqué des points. Le jeune demi de mêlée, prolongé récemment jusqu’en 2028, a multiplié les initiatives, profitant de la stabilité de son ouvreur. Ce duo, encore neuf, a offert des séquences intéressantes et laisse entrevoir une complémentarité à exploiter. Jauneau apporte la folie, Plummer la structure.

Une erreur qui coûte cher

Mais cette première sortie restera aussi marquée par une erreur. À dix minutes du terme, sur un bras cassé en faveur de Clermont, Plummer a choisi de taper un coup de pied tendu et trop bas. Contré, il a offert une mêlée à cinq mètres aux Toulousains, qui ont immédiatement sanctionné l’ASM avec l’essai du break signé Jelonch. De quoi ternir une copie jusque-là propre et donner des regrets à tout un stade.

TOP 14. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Toulon – Castres (J2) ?TOP 14. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Toulon – Castres (J2) ?

Reste que l’ASM peut voir plus loin. Si Plummer a appris à ses dépens qu’en Top 14 chaque détail compte, il a surtout montré qu’il pouvait devenir un joueur important de l’effectif auvergnat. Entre sa fiabilité au pied et son sérieux défensif, il a justifié son transfert. Son adaptation ne fait que commencer, mais ses débuts laissent penser qu’il sera un homme clé dans le projet clermontois.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. ''Classe mondiale'', Ramos, Ntamack et les clés du jeu du Stade Toulousain : Mola savoure (sans être surpris)
News
TOP 14. Le Stade Toulousain récupère ses leaders, Ernest-Wallon attend la démonstration
News
TOP 14. Après la Suisse, la Bretagne et l’Italie, pourquoi Antoine Dupont est à Los Angeles en ce moment ?
News
TOP 14. La compo probable de Toulon avec Serin et Mercer pour mener la danse contre Castres
News
TOP 14. Un genou qui lâche, un cadre out pour la saison ? Des débuts cauchemardesques à l'USAP
News
TOP 14. Du Preez sur le flanc, un débutant au centre : la compo probable de l'UBB au Racing 92
News
TOP 14. Ntamack enchaîne, Kinghorn de retour : quelle compo pour Toulouse pour faire le plein face à l’USAP ?
News
''Vraiment le meilleur 9 et le meilleur joueur de la planète, point'', Dupont badé par cet international
News
TOP 14. Record ! Toulouse attire plus que jamais… même quand le match ne compte ''pas encore''
News
Rugby non-stop cette semaine ! Vos matchs France/Irlande et Toulouse/USAP à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
TRANSFERT. Un champion du Monde U20 vers l’UBB ? Le feuilleton qui agite Bayonne et Montpellier