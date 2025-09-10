Top 14. Clermont a-t-il trouvé son 10 ? Les premiers enseignements sur Plummer

Pour sa grande première au stade Marcel-Michelin, Harry Plummer a montré de la rigueur et une fiabilité certaine face aux perches. Mais une erreur en fin de rencontre a précipité la défaite de l’ASM.

L’attente était forte du côté du Michelin. Après avoir conquis le Super Rugby Pacific en 2024 avec les Blues, Harry Plummer découvrait le Top 14 ce dimanche, propulsé titulaire d’entrée contre le champion de France toulousain.

Une mission périlleuse pour le Néo-Zélandais, mais aussi une première occasion de jauger son apport dans une équipe clermontoise en reconstruction.

Des belles promesses face aux perches

D’entrée, il a eu l’occasion d’ouvrir son compteur, mais sa première tentative de transformation échouait. Un coup de pied manqué sans conséquence, vite effacé par une prestation globalement sérieuse et appliquée. Plummer a terminé avec 14 points au pied, confirmant sa fiabilité et son sang-froid dans un rôle qu’il assumera sans doute tout au long de la saison.

L’ancien Blues n’a pas cherché à briller par des coups d’éclat. Fidèle au plan de jeu de Christophe Urios, il a surtout assuré l’organisation, orientant ses avants et posant son jeu au pied long pour occuper le terrain. Défensivement, il a répondu présent avec 9 plaquages réussis sur 10 tentés, une statistique qui illustre son engagement. Mais offensivement, il est resté plus discret : 7 mètres gagnés ballon en main et 12 passes, là où son vis-à-vis Romain Ntamack a davantage pesé.

Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre.

Harry Plummer a changé ma vie 🥹 #ASMST — Plo_Paf 🐝 🇨🇵 #JadonBackHome (@Flo_Faf) September 7, 2025

Harry Plummer s'est déjà acclimaté, il a regardé beaucoup de vidéos de Belleau .#ASMST — LoseArverne (@LoseArverne) September 7, 2025

Que va bien pouvoir donner cette saison?



Retour aux fondamentaux de ces dernières saisons a base de air défense et de groupés pénétrants?



Harry Plummer sera t il le nouveau Brock james ou le nouveau Craig McMullen?



Jeanneau a t'il amélioré son jeu au pied? #ASMST — LoseArverne (@LoseArverne) September 7, 2025

Harry Plummer s'est exprimé pour 𝘓𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘢𝘨𝘯𝘦 avant la réception du Stade Toulousain ce dimanche 🎙#asm #rugby #yellowarmy pic.twitter.com/M4YMnKykUi — Asm.support (@asmrugbysupport) September 2, 2025

Son association avec Baptiste Jauneau a toutefois marqué des points. Le jeune demi de mêlée, prolongé récemment jusqu’en 2028, a multiplié les initiatives, profitant de la stabilité de son ouvreur. Ce duo, encore neuf, a offert des séquences intéressantes et laisse entrevoir une complémentarité à exploiter. Jauneau apporte la folie, Plummer la structure.

Une erreur qui coûte cher

Mais cette première sortie restera aussi marquée par une erreur. À dix minutes du terme, sur un bras cassé en faveur de Clermont, Plummer a choisi de taper un coup de pied tendu et trop bas. Contré, il a offert une mêlée à cinq mètres aux Toulousains, qui ont immédiatement sanctionné l’ASM avec l’essai du break signé Jelonch. De quoi ternir une copie jusque-là propre et donner des regrets à tout un stade.

🟡 𝗖𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼𝗻𝘁 🟡



Harry #Plummer est pour nous la recrue de @ASMOfficiel à suivre cette saison 🔥



📊 146 matchs professionnels depuis ses débuts en 2017#TOP14 #ASM #Clermont pic.twitter.com/Nairkox3dC — Rugby Data (@RugbyData0) August 31, 2025

Reste que l’ASM peut voir plus loin. Si Plummer a appris à ses dépens qu’en Top 14 chaque détail compte, il a surtout montré qu’il pouvait devenir un joueur important de l’effectif auvergnat. Entre sa fiabilité au pied et son sérieux défensif, il a justifié son transfert. Son adaptation ne fait que commencer, mais ses débuts laissent penser qu’il sera un homme clé dans le projet clermontois.