TOP 14. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Toulon – Castres (J2) ?

Le RCT reçoit Castres ce samedi à 21h05 (Canal+). Après un succès sérieux à Montpellier, Toulon veut confirmer à Mayol face à des Tarnais blessés dans leur orgueil.

Ce samedi 13 septembre 2025, le RCT reçoit le Castres Olympique pour la 2ᵉ journée. Coup d’envoi fixé à 21h05, en direct sur Canal+, dans le créneau star du rugby français. TOP 14. La compo probable de Toulon avec Serin et Mercer pour mener la danse contre Castres

À vos agendas, ça promet une belle bagarre entre deux formations au caractère bien trempé.

Valider le succès à Montpellier

Après avoir lancé sa saison à Montpellier avec sérieux, Toulon retrouve son public. Les Rouge et Noir pourront compter sur Baptiste Serin à la baguette et Zach Mercer pour donner le ton devant. Quelques absents de marque (Villière, Ollivon) compliquent la donne, mais le groupe reste armé pour faire la différence.

Castres, de son côté, a vécu une entame plus délicate et se déplace avec l’envie de corriger le tir. Baptiste Delaporte l’a confié en début de semaine via La Dépêche : « lundi a été difficile pour tout le monde » après la première défaite. ''Ce serait un échec…'' : le message fort de Villière (RCT) avant la reprise du TOP 14

Les Tarnais, battus à la maison par Pau lors d'un match compliqué, savent qu’il faudra élever le curseur pour rivaliser à Mayol.

Première à domicile

Ce match aura aussi une saveur particulière côté RCT : l’équipe portera son maillot domicile pour la première fois de la saison. Un symbole fort dans l’enceinte varoise, toujours bouillante quand les grands rendez-vous se profilent.

L’arbitrage sera confié à Pierre-Baptiste Nuchy, assisté de Laurent Cardona et d'Eric Gauzins. Une équipe expérimentée pour canaliser l’intensité qui s’annonce sur la pelouse.