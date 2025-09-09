TOP 14. La compo probable de Toulon avec Serin et Mercer pour mener la danse contre Castres

Toulon aborde son premier match à domicile face au CO avec une infirmerie bien remplie. Villière et Ollivon absents, mais Serin, Mercer et un possible retour de Jaminet.

Villière et Ollivon encore trop justes

Après un premier déplacement victorieux à Montpellier, Toulon s’apprête à retrouver Mayol samedi 13 septembre pour la 2e journée de Top 14 face au Castres Olympique. Les Varois, déjà séduisants lors de l’ouverture du championnat, vont devoir composer avec une infirmerie encore bien remplie. TOP 14. Toulon, un mercato malin et un groupe revanchard pour briser dix ans de disettePour rappel, Gabin Villière, blessé à un doigt avec le XV de France contre la Nouvelle-Zélande, a dû passer par la case opération. Résultat : un mois sur la touche. Dans le pack, Charles Ollivon (genou) a repris l’entraînement mais son retour n’est pas attendu avant la fin du mois.

Des incertitudes derrière

Le staff toulonnais garde également un œil sur l’état de santé de ses demis. Ben White, rentré tard de tournée avec les Lions, suit un programme individualisé. Mais il ne fait aucun doute sur le fait que Baptiste Serin va enchaîner avec Clovis Le Bail en doublure ou bien Ferté. À l’ouverture, l’international italien Paolo Garbisi tient bien évidemment la corde.

Enzo Hervé complète les options. Quid du poste d'arrière après le gros match de Marius Domon, auteur d'un essai, deux pénalités et trois transformations face au MHR. Il ne faut pas oublier Melvyn Jaminet. Le Tricolore n'est pas sur la liste des blessés et pourrait bien jouer son premier match de la saison à Mayol.

Un pack qui tient la route

Devant, Toulon peut s’appuyer sur du solide. Gros et Gigashvili devraient être alignés en piliers, avec Baubigny au talon. Ribbans et Rebbadj formeraient encore une seconde ligne complémentaire, pendant que la troisième pourrait voir Mercer et Ludlam associés à Tuifua, si Abadie n’est pas rétabli après une alerte au mollet.

"Kyle Sinckler s’est fait retirer la plaque qu’il avait dans le bras après sa blessure la saison dernière et devrait louper les prochains matchs", indiquait le RCT sur son site la semaine dernière. Gianmarco Lucchesi n'est lui pas attendu avant la fin de l'année.

Compo probable RCT 1 Gros 2 Baubigny 3 Gigashvili 4 Rebbadj 5 Ribbans 6 Tuifua 8 Mercer 7 Ludlam 9 Serin 10 Garbisi 11 Tuicuvu 12 Sinzelle 13 Brex 14 Dréan 15 Jaminet

En clair, le RCT dispose encore d’un effectif capable de tenir tête à un CO toujours rugueux et surtout revanchard après sa défaite initiale à la maison face à Pau. Une chose est sûre : les supporters varois retrouveront une équipe prête à envoyer du jeu, avec un Mercer déjà très en jambes et un Serin patron à la baguette.