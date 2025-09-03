TOP 14. Toulon, un mercato malin et un groupe revanchard pour briser dix ans de disette

Toulon n’a plus remporté de titre depuis 2015. Dix ans plus tard, Baptiste Serin et les siens affichent clairement leur ambition : ramener un trophée sur la Rade, peu importe lequel.

Le Rugby Club Toulonnais n’a jamais cessé de viser les sommets, mais la réalité est parfois toute autre. L’an passé, les Varois ont échoué aux portes de la finale du Top 14, battus par Bordeaux, et avaient déjà vu leur aventure européenne stoppée en quart par Toulouse. Des défaites qui, selon Baptiste Serin, « ont laissé un grain de sable dans le moteur ».

Un titre ou rien pour le RCT

Le demi de mêlée international ne s’en cache pas, au micro de Rugbyrama : « On veut décrocher un titre. Soit en Top 14, soit en Champions Cup. » Le message est clair, et la préparation estivale a été calée sur cet objectif. Beaucoup de travail sous fatigue, des séquences rallongées, une exigence à la hauteur des ambitions. Car le calendrier européen n’a rien de clément : Toulon affrontera Bath, le Munster, Gloucester et Édimbourg.

Tout donner pour être prêt quand tout compte 👊#ParceQueToulon

Pour franchir ce cap, Toulon s’appuie sur une ossature solide et un recrutement ciblé. L’arrivée de Zach Mercer change déjà la donne en troisième ligne. Champion de France avec Montpellier en 2022, l’Anglais sait ce qu’il faut pour aller au bout. À ses côtés, Patrick Tuifua incarne l’avenir, tandis que Clovis Le Bail et Matteo Garcia viennent renforcer la charnière. Derrière, l’expérimenté Ignacio Brex doit stabiliser le centre, et Mathis Ferté apporte vitesse et fraîcheur.

Il y a un cas à part sur la Rade, que l'on pourrait presque considérer comme une recrue, celui d'Antoine Frisch (seulement 8 matchs de Top 14 l'an dernier). Trop souvent gêné par des blessures, le centre français aborde cette nouvelle saison avec beaucoup de détermination :

"J’ai faim, j’ai envie de prouver ce que je vaux. Peu importe le poste, en 12 ou en 13, je veux jouer avec mes qualités et surtout les montrer avec le maillot de Toulon."

J-5 avant la reprise du @top14rugby 🔥



Vous aussi vous avez hâte ? 😍#ParceQueToulon pic.twitter.com/Y8tUDRm1Pt — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) September 1, 2025

Des départs importants

Le club a perdu des cadres comme Facundo Isa, Leicester Fainga’anuku ou Jiuta Wainiqolo, mais Pierre Mignoni assume son choix : privilégier l’équilibre et donner plus de place aux jeunes formés sur la Rade. Un pari mesuré, car l’équipe conserve ses leaders : Ollivon, Gros, Villière, Serin, Garbisi ou encore Jaminet.

Certains, comme l’international français arrivé du Munster, reconnaissent d’ailleurs que la première saison a été décevante, marquée par les blessures et le manque de repères. Après un gros travail mental et physique, il affirme aujourd’hui être prêt à montrer son vrai visage. Une attitude qui colle avec l’état d’esprit d’un groupe revanchard : "Ça ne s’est pas passé comme je le voulais (la saison dernière), mais je suis en train de suivre un autre chemin, de m’adapter."

🔛 𝐒𝐄𝐏𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄



Ca y est, on y est ! Le @top14rugby fait sa rentrée cette semaine 💪



Voici ce qui attend nos 🔴&⚫ sur les prochaines semaines 👇#ParceQueToulon pic.twitter.com/1g7F7XpQH6 — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) September 1, 2025

Toulon démarre sa saison le 6 septembre à Montpellier. Dix ans après son dernier Bouclier, dix ans après son dernier triomphe européen, le RCT sait qu’il est attendu. Mais entre l’expérience de ses cadres, l’explosivité de ses jeunes et la profondeur de son effectif, les Rouge et Noir ont de quoi assumer leurs ambitions. Serin l’a dit : plus question de se contenter de demi-finales.