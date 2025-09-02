TOP 14. Pisté par Galthié et le XV de France, ce jeune talent prolonge sur la durée avec Montpellier

Suivi par Galthié, Moustin prolonge au MHR jusqu’en 2028. À 22 ans, le Martiniquais confirme qu’il a tout pour devenir l’un des ailiers majeurs du rugby français.

Pisté par Fabien Galthié et le staff du XV de France, le jeune ailier de 22 ans, Maël Moustin, a signé une belle marque de confiance : il prolonge à Montpellier jusqu’en 2028. Arrivé la saison dernière depuis Bordeaux, le Martiniquais impose déjà sa patte sur l’aile du MHR.

Malgré quelques blessures, Moustin a claqué 7 essais en 15 matchs, une efficacité qui n’est pas passée inaperçue. Son physique (1,87 m) et sa formation (RC Diamant Martinique, SU Agen, puis UBB) lui ont offert une progression maîtrisée et spectaculaire. Encore un 'ovni' chez les Bleus ? Maël Moustin a du talent, du potentiel et surtout ''une carte à jouer''

Un projet d’avenir bien pensé

Pour Montpellier, sécuriser Moustin, c’est miser sur un pur talent et renforcer une aile pleine de peps. Il rejoint dans cette dynamique des jeunes comme Lenni Nouchi (prolongé jusqu’en 2028) ou Baptiste Erdocio (jusqu’en 2029).

Le club montre qu’il bâtit avec les siens. Même s'il ne pourra pas garder tout le monde puisque Coly ira à Bayonne. Pour rappel, Florian Verhaeghe a lui signé un nouveau contrat jusqu'en 2029. TRANSFERT. TOP 14. Convoité, Lenni Nouchi (MHR) fait un choix très fort pour la suite de sa carrièreDu côté du sélectionneur, Galthié garde un œil sur lui : sa prolongation l’inscrit durablement dans le paysage tricolore. Moustin avait été convoqué en juin avec le XV de France mais une blessure l’a finalement contraint à faire l’impasse sur la tournée en Nouvelle‑Zélande.

Vers les Bleus en 2026 ?

Formé au cœur du rugby d’outre‑mer, le natif de Fort‑de‑France est l’une des révélations les plus excitantes du Top 14. Sa vitesse, ses crochets et son état d’esprit en font un candidat crédible pour le maillot bleu dans les années à venir, alors que la Coupe du monde 2027 pointe à l’horizon. TOP 14. ''Je me suis mis une pression négative'' : Hugo Reus évoque son transfert difficile au MHRAvec cette prolongation bien ficelée, Montpellier garantit une aile explosive pour les saisons à venir — et le XV de France ajoute une option séduisante à son éventail de finisseurs qui comprend déjà la référence Damian Penaud et la flèche Bielle-Biarrey pour ne citer qu'eux.