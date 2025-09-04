''Ce serait un échec…'' : le message fort de Villière (RCT) avant la reprise du TOP 14
Toulon ne veut plus viser le top 6 à la dernière journée. Cette saison, le RCT veut voir plus loin, plus haut. Crédit image : Screenshot RCT
À quelques jours de la reprise, Gabin Villière annonce la couleur : le RCT doit jouer une finale. Objectif clair, ton tranchant, ambition décomplexée… Toulon ne veut plus être un outsider.

De la frustration à l’ambition assumée

À quelques jours du coup d’envoi de la saison 2025/2026, le message est clair du côté de la Rade. Après une saison 2024/2025 très encourageante mais inachevée, le RCT passe la vitesse supérieure.TOP 14. Toulon, un mercato malin et un groupe revanchard pour briser dix ans de disetteTOP 14. Toulon, un mercato malin et un groupe revanchard pour briser dix ans de disette

Et c’est Gabin Villière, l’ailier du XV de France et cadre du vestiaire toulonnais, qui l’affirme sans détours via Le Figaro : "Ce serait un échec de ne pas réussir à aller en finale... Je dirais même la gagner." Ambitieux ? Oui. Déconnecté ? Pas du tout.

La saison passée, Toulon a retrouvé des couleurs. Demi-finaliste du Top 14 après plusieurs saisons à ramer pour accrocher le top 6, le club varois a enfin recollé au wagon de tête. "On s’était remis en question la saison dernière", confie Villière. Mais pas question de s’endormir sur les lauriers d’un printemps réussi : "Ce n’est pas parce qu’on a fait demi-finale l’année dernière que c’est validé pour cette saison." Le message est passé.

Grandir, apprendre, viser juste

Ce qui a manqué en fin de saison dernière ? "Un peu de carburant, d’énergie", reconnaît l’ailier. Toulon a fini à court de jus, notamment face à une UBB plus fraîche et plus tranchante (défaite 39-24 en demie). La gestion de l’effectif sera donc cruciale : turnover, profondeur de banc, et fraîcheur mentale devront faire la différence pour franchir ce fameux cap.TOP 14. ''On sera plus joueur cette année'' : Brex, pour prendre la relève de Fainga'anuku au RCTTOP 14. ''On sera plus joueur cette année'' : Brex, pour prendre la relève de Fainga'anuku au RCTEt l’Europe dans tout ça ? Là aussi, le ton est donné : "Notre objectif est également de faire mieux que la saison dernière. On avait atteint les quarts de finale donc, au minimum, une demi-finale européenne." Le RCT veut redevenir une place forte du Vieux Continent. Le recrutement intelligent (Mercer, Ferté, etc.), la montée en puissance de jeunes JIFF, et la stabilité du staff nourrissent cette ambition.

Mayol, place forte à protéger

Autre axe de progression : "Garder Mayol inviolé." Villière insiste : faire de la citadelle varoise un bastion infranchissable sera un facteur clé. Une manière aussi de forger un collectif conquérant, respecté et surtout… redouté.

Car oui, "ne pas perdre à domicile, c’est aussi quelque chose d’important… Nous sommes de nouveau pris au sérieux", glisse Villière. Dans un Top 14 de plus en plus homogène, où tout va très vite, rester dans le bon wagon exige rigueur et constance.TOP 14. 1m91 pour 115kg : qui est ce ''petit Gorgodze'' qui devrait faire du bruit à Toulon cette saison ?TOP 14. 1m91 pour 115kg : qui est ce ''petit Gorgodze'' qui devrait faire du bruit à Toulon cette saison ?Toulon ne veut plus "jouer la qualif" à la 26e journée. Toulon veut marquer les esprits. Et Gabin Villière l’a dit : ce groupe veut "ramener quelque chose".

L'article propose une contre vérité au sujet de la saison passée du rct! parler de printemps réussi pour qualifier les mois d'avril, mai et juin est en opposition forte avec la réalité; défaite en 1 / 4 de finale contre le ST puis défaite en 1 / 2 contre l'Ubb!
Bref deux défaites au moment où il ne faut pas perdre!
Autant le rct a été régulier sur l'ensemble de la saison, autant il n'a pas su finir la saison!

  • il y a 4 minutes

