TOP 14. ''On sera plus joueur cette année'' : Brex, pour prendre la relève de Fainga'anuku au RCT

Recrue du RCT cet été, Brex arrive avec un statut d'international sur la Rade. Il devra tenter de faire aussi bien que Fainga'anuku, chouchou de Mayol.

Arrivé en trombe du Benetton Trévise, Juan Ignacio Brex fait partie des gros joueurs qui posent leur valise à Toulon cet été. À 33 ans, l'international italien se lance dans un nouveau défi, celui du RCT, qui ne cherche qu'à retrouver sa gloire passée.

Pour cela, le club se densifie et voit l'arrivée de Brex au centre. Ce dernier aura la lourde tâche de passer derrière un certain Leicester Fainga'anuku, qui a fait l'unanimité à Mayol.

''Si on s'entend bien, ça peut très bien fonctionner" : une grosse densité au centre, mais peu de garanties

S'il reconnaît qu'il "y a beaucoup de compétences et une forte concurrence" au poste de centre, confie-t-il à ActuRugby, il y a cependant peu de garanties. Avec 7 joueurs à ce poste, et potentiellement 8, le RCT peut faire une très belle saison ou sombrer par la même occasion.

Brex vient donc avec un statut d'international, mais pour être associé à qui ? L'excellent, mais vieillissant, Jérémy Sinzelle, le décevant la saison passée Antoine Frisch, l'électrique Setariki Tuicuvu ou le jeune Oliver Cowie ? Sans oublier Mathieu Smaïli, Rayan Rebbadj et la légende Ma'a Nonu à ce poste.

Ce dernier, Brex l'a admiré durant sa jeunesse et le considère comme "le meilleur trois-quarts de tous les temps." Une telle légende, "qu'au début, [il l'a] même touché pour voir si c'était bien lui, s'il était réel", confie-t-il. Avec la perte de Fainga'anuku au centre, le RCT perd un joueur "plus physique, très fort en un-contre-un", déclare Brex, mais "sera plus joueur cette saison", annonce-t-il. Et même s'il y a peu de garanties dans ce secteur de jeu, "si on s'entend bien, ça peut très bien fonctionner", poursuit-il, plein de promesses.

Brex, en mission Menoncello

En plus du natif d'Argentine, le RCT souhaite recruter un autre centre de qualité. Il s'agit tout simplement de son compère de la Squadra Azzurra Tommaso Menoncello, en fin de contrat en 2026 et courtisé par un grand nombre de clubs.

Brex déclare "faire son possible de son côté" pour le faire venir à Toulon, mais il ne "peut pas décider pour lui", remarque-t-il. En tout cas, il a déjà "exprimé [son] désir de rejouer avec lui", souhaitant qu'il rejoigne Toulon. Avec son côté accrocheur et agressif, Brex devrait plaire à Mayol et, pourquoi pas, former la paire de centre de l'Italie dans le sud très prochainement.

