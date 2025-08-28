XV de France féminin : Okemba, Bourdon-Sansus, Bernadou… les choix forts avant le Brésil

Pour leur deuxième match de poule, les Bleues affrontent le Brésil avec une équipe largement remaniée. Le retour de Pauline Bourdon-Sansus symbolise cette nouvelle dynamique.

Après une première victoire maîtrisée face à l’Italie, le XV de France féminin aborde un tout autre défi ce dimanche à Exeter. Les Bleues affrontent le Brésil avec un objectif clair : monter en puissance, tester la profondeur du groupe et retrouver du rythme.

La composition probable

David Ortiz et Gaëlle Mignot ont décidé de faire tourner. Selon Rugbyrama, pas moins de onze changements sont attendus dans le XV de départ, notamment en première ligne où Rose Bernadou, Annaëlle Deshayes et Agathe Gérin devraient composer le nouveau trio.

La pilier montpelliéraine, attachée à ses racines biterroises et bien décidée à s’imposer dans ce Mondial, incarne parfaitement ce mélange de fraîcheur et de caractère qu’amène cette nouvelle composition.

Le gros coup de cette rencontre reste le retour de Pauline Bourdon-Sansus. Suspendue lors des deux dernières sorties, la demi de mêlée retrouverait enfin les commandes du jeu tricolore. Avec potentiellement Lina Queyroi à l’ouverture, le duo a de quoi dynamiser l’attaque française.

💥 Sur le terrain avec les Bleues à l’approche du match face au Brésil ! #XVdeFrance pic.twitter.com/IvNfCiWna8 August 27, 2025

Derrière, Gabrielle Vernier et Nassira Konde devraient occuper le centre, tandis qu’Émilie Boulard fêterait ses premiers pas dans cette Coupe du monde à l’arrière.

Dans le pack, la jeunesse sera à l’honneur avec la probable première titularisation mondiale de Marie Morland, encadrée par l’expérimentée Séraphine Okemba. Une manière pour le staff de préparer toutes les joueuses à entrer dans la compétition, quel que soit l’adversaire.

Faire le plein de confiance

Face au Brésil, dont le niveau reste un cran en dessous des grandes nations, l’enjeu ne sera pas seulement le score. Les Bleues devront imposer leur rythme, valider leurs automatismes et surtout prendre confiance avant les chocs à venir. Comme le rappelait Okemba : "L’idée, c’est de se concentrer sur nous, sur notre jeu, et de prendre du plaisir."

Rendez-vous est pris dimanche au Sandy Park. Plus qu’une formalité, ce deuxième match doit lancer la suite de la compétition.