TOP 14. Contrat refusé, tensions Patat-Tayeb, démission : que se passe-t-il à Bayonne ?
Les tensions sont présentes à l'Aviron Bayonnais en ce début de saison, notamment entre Philippe Tayeb Grégory Patat.
En proie aux tensions en ce début de saison, l'Aviron Bayonnais voit son entraîneur, Grégory Patat, refuser l'offre de prolongation proposée.

L'an dernier fut marqué par la renaissance d'un club, cette année démarre de la pire des manières possibles en revanche. Sur fond de tensions liées à l'arrivée de Laurent Travers, le club conclut sa préparation estivale et s'apprête à retrouver le Top 14.

Car, ICI Pays Basque révélait il y a deux jours qu'il existait des tensions entre le staff de Grégory Patat et la présidence de Philippe Tayeb en raison de l'arrivée de Laurent Travers, nommé directeur du rugby. Ces dernières affectent l'ensemble du club avec un certain flottement dans l'air, rapporte Sud Ouest.

TOP 14. ''Limiter les interactions'' avec l'un : le ''duo'' Patat-Travers (déjà) face aux difficultés ?TOP 14. ''Limiter les interactions'' avec l'un : le ''duo'' Patat-Travers (déjà) face aux difficultés ?

Patat refuse son contrat, en tension avec Tayeb

On le sait, Laurent Travers avait quitté la présidence du Racing 92 car il souhaitait se rapprocher du terrain. Philippe Tayeb le voyait donc comme le futur de l'Aviron Bayonnais, rapporte Sud Ouest, après que le club, managé par Patat, s'est sauvé du maintien en 2024 et a débuté la saison dernière sur 4 matchs poussifs. Un poste proche du terrain lui a été promis, relate le quotidien.

RUGBY. Accusé ''d'outrage sexiste'', Richard Dourthe contre-attaque et porte plainte pour ''dénonciation calomnieuse''RUGBY. Accusé ''d'outrage sexiste'', Richard Dourthe contre-attaque et porte plainte pour ''dénonciation calomnieuse''

Sauf qu'entre-temps, Bayonne a terminé 4e de la phase régulière et s'est hissé jusqu'en demi-finale. Patat et son staff, dont les contrats courrent jusqu'en juin 2026, attendaient donc les offres de prolongation. Elle est arrivée en début de semaine pour le manager gersois, mais a décidé de la refuser d'après Sud Ouest et L'Équipe.

La raison ? Les missions de Travers qui s'élargissent, rapportent les deux médias. Le quotidien sportif indique que Patat perdrait des prérogatives sur le recrutement, ce qu'il souhaitait maitriser jusque-là, au profit de l'ancien président du Racing 92. Ce qu'il n'entend pas de cette oreille.

RUGBY. Richard Dourthe serait dans la tempête : une plainte pour outrage sexiste ?RUGBY. Richard Dourthe serait dans la tempête : une plainte pour outrage sexiste ?

Patat-Travers : des relations "cordiales"

Si l'on pouvait imaginer que Grégory Patat et Laurent Travers se tirent la bourre, ce n'est pas vraiment le cas d'après les différentes sources. Sud Ouest déclare que les relations sont "cordiales" entre les deux hommes, sans forcément être l'idylle souhaitée par le club. Notamment car Patat se méfie que Travers soit là pour prendre sa place et préfère donc qu'il s'en tienne aux strictes prérogatives signifiées sur son contrat

Si une fois il s'est invité au sein de l'entraînement de Bayonne, bouclier à la main, afin d'effectuer des percussions avec des joueurs, cette initiative n'a pas été appréciée par le staff, rapporte le journal sudiste. Patat le lui a signifié, calmement, précise Sud Ouest. Travers a tout de même regretté que l'on ne s'appuie pas "sur [son] expérience", poursuit le journal. Lorsqu'il a déménagé son bureau, ç'a été fait "sans heurts", indique-t-il.

TOP 14. ''Limiter les interactions'' avec l'un : le ''duo'' Patat-Travers (déjà) face aux difficultés ?TOP 14. ''Limiter les interactions'' avec l'un : le ''duo'' Patat-Travers (déjà) face aux difficultés ?

Un membre du conseil d'administration démissionne

Et pour rajouter un peu plus d'huile sur le feu, de nombreux médias rapportent la démission d'un des 11 membres du conseil d'administration pour "des raisons personnelles." Ce dernier est Romain Ripert, un proche du staff actuel, ce que lui a déjà reproché Philippe Tayeb.

RUGBY. Il quitte les crampons pour le micro : Canal+ recrute un visage bien connu du Top 14RUGBY. Il quitte les crampons pour le micro : Canal+ recrute un visage bien connu du Top 14

Sa démission a été annoncée par mail par Philippe Tayeb aux différents services internes du club dès le matin, avant d'être renvoyé à 16h38 avec un paragraphe supplémentaire, plus chaleureux, lui souhaitant "le meilleur pour ses futurs projets", dévoile Sud Ouest. Selon ce dernier, le président de l'AB lui a signifié qu'il ne lui faisait "plus confiance."

Sud Ouest rapporte également que d'autres affaires similaires ont eu lieu dans le passé à l'Aviron Bayonnais. Notamment concernant l'ancien manager Yannick Bru, désormais à Bordeaux. Tayeb avait, en effet, reproché à certains membres du club leur proche lien avec Bru, alors que ce dernier avait quitté l'Aviron. Bayonne serait-il en train de vivre une situation semblable ? Les échos ne sont en rien positifs.

RUGBY. Incompréhension et recours en justice : ce club de ProD2 va démarrer la saison en négatifRUGBY. Incompréhension et recours en justice : ce club de ProD2 va démarrer la saison en négatif

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Qu'est ce qu'il a Tayeb derrière la tête en allant chercher Travers? Je comprends que Patat l'ait en Travers! Il fait accéder (lui et ses joueurs) Bayonne aux phases finales après une saison où ils ont su créer l'engouement autour d'eux et on lui met dans les Patat un gars qui a été entraîneur principal partout où il est passé! Je ne sais comment cette situation va se résoudre, mais je pense que l'Aviron va être secoué et que les résultats risquent de s'en ressentir. Qu'en pensent nos amis Bayonnais?

  • il y a 20 secondes

Derniers articles

 News
RUGBY. Il quitte les crampons pour le micro : Canal+ recrute un visage bien connu du Top 14
News
XV DE FRANCE. 35 ans, entraîneur-joueur : qu'importe, Uini Atonio pense à la Coupe du monde 2027
News
TOP 14. Retour du damier, étoile au-dessus du logo : l'UBB revient à ses racines pour son maillot domicile
News
TOP 14. ''Montrer le vrai Stade Rochelais'' : Hastoy et Alldritt ambitieux avant le coup d'envoi
Transferts
TOP 14. Grosse surprise, l'USAP signe une star australienne (25 ans, 31 sélections) !
News
TOP 14. ''Il nous a beaucoup manqué en phase finale'' : le RCT récupère un cadre (très) important
News
RUGBY. Richard Dourthe serait dans la tempête : une plainte pour outrage sexiste ?
News
Top 14. Caudullo met la barre haut : ce sera le Top 6 ou rien pour Montpellier
News
RUGBY. Raphaël Varane, Iris Mittenaere et Serie A : Dupont soigne sa reprise loin des pelouses
News
TOP 14. ''Limiter les interactions'' avec l'un : le ''duo'' Patat-Travers (déjà) face aux difficultés ?
News
CHAMPIONS CUP/TOP 14. ''On n'a jamais su passer au-dessus'' : quand le RCT s'est sabordé sur la fin de saison