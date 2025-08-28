TOP 14. Contrat refusé, tensions Patat-Tayeb, démission : que se passe-t-il à Bayonne ?

En proie aux tensions en ce début de saison, l'Aviron Bayonnais voit son entraîneur, Grégory Patat, refuser l'offre de prolongation proposée.

L'an dernier fut marqué par la renaissance d'un club, cette année démarre de la pire des manières possibles en revanche. Sur fond de tensions liées à l'arrivée de Laurent Travers, le club conclut sa préparation estivale et s'apprête à retrouver le Top 14.

Car, ICI Pays Basque révélait il y a deux jours qu'il existait des tensions entre le staff de Grégory Patat et la présidence de Philippe Tayeb en raison de l'arrivée de Laurent Travers, nommé directeur du rugby. Ces dernières affectent l'ensemble du club avec un certain flottement dans l'air, rapporte Sud Ouest.

Patat refuse son contrat, en tension avec Tayeb

On le sait, Laurent Travers avait quitté la présidence du Racing 92 car il souhaitait se rapprocher du terrain. Philippe Tayeb le voyait donc comme le futur de l'Aviron Bayonnais, rapporte Sud Ouest, après que le club, managé par Patat, s'est sauvé du maintien en 2024 et a débuté la saison dernière sur 4 matchs poussifs. Un poste proche du terrain lui a été promis, relate le quotidien.

Sauf qu'entre-temps, Bayonne a terminé 4e de la phase régulière et s'est hissé jusqu'en demi-finale. Patat et son staff, dont les contrats courrent jusqu'en juin 2026, attendaient donc les offres de prolongation. Elle est arrivée en début de semaine pour le manager gersois, mais a décidé de la refuser d'après Sud Ouest et L'Équipe.

La raison ? Les missions de Travers qui s'élargissent, rapportent les deux médias. Le quotidien sportif indique que Patat perdrait des prérogatives sur le recrutement, ce qu'il souhaitait maitriser jusque-là, au profit de l'ancien président du Racing 92. Ce qu'il n'entend pas de cette oreille.

Patat-Travers : des relations "cordiales"

Si l'on pouvait imaginer que Grégory Patat et Laurent Travers se tirent la bourre, ce n'est pas vraiment le cas d'après les différentes sources. Sud Ouest déclare que les relations sont "cordiales" entre les deux hommes, sans forcément être l'idylle souhaitée par le club. Notamment car Patat se méfie que Travers soit là pour prendre sa place et préfère donc qu'il s'en tienne aux strictes prérogatives signifiées sur son contrat.

Si une fois il s'est invité au sein de l'entraînement de Bayonne, bouclier à la main, afin d'effectuer des percussions avec des joueurs, cette initiative n'a pas été appréciée par le staff, rapporte le journal sudiste. Patat le lui a signifié, calmement, précise Sud Ouest. Travers a tout de même regretté que l'on ne s'appuie pas "sur [son] expérience", poursuit le journal. Lorsqu'il a déménagé son bureau, ç'a été fait "sans heurts", indique-t-il.

Un membre du conseil d'administration démissionne

Et pour rajouter un peu plus d'huile sur le feu, de nombreux médias rapportent la démission d'un des 11 membres du conseil d'administration pour "des raisons personnelles." Ce dernier est Romain Ripert, un proche du staff actuel, ce que lui a déjà reproché Philippe Tayeb.

Sa démission a été annoncée par mail par Philippe Tayeb aux différents services internes du club dès le matin, avant d'être renvoyé à 16h38 avec un paragraphe supplémentaire, plus chaleureux, lui souhaitant "le meilleur pour ses futurs projets", dévoile Sud Ouest. Selon ce dernier, le président de l'AB lui a signifié qu'il ne lui faisait "plus confiance."

Sud Ouest rapporte également que d'autres affaires similaires ont eu lieu dans le passé à l'Aviron Bayonnais. Notamment concernant l'ancien manager Yannick Bru, désormais à Bordeaux. Tayeb avait, en effet, reproché à certains membres du club leur proche lien avec Bru, alors que ce dernier avait quitté l'Aviron. Bayonne serait-il en train de vivre une situation semblable ? Les échos ne sont en rien positifs.

