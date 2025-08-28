TOP 14. Contrat refusé, tensions Patat-Tayeb, démission : que se passe-t-il à Bayonne ?

L'an dernier fut marqué par la renaissance d'un club, cette année démarre de la pire des manières possibles en revanche. Sur fond de tensions liées à l'arrivée de Laurent Travers, le club conclut sa préparation estivale et s'apprête à retrouver le Top 14.
Car, ICI Pays Basque révélait il y a deux jours qu'il existait des tensions entre le staff de Grégory Patat et la présidence de Philippe Tayeb en raison de l'arrivée de Laurent Travers, nommé directeur du rugby. Ces dernières affectent l'ensemble du club avec un certain flottement dans l'air, rapporte Sud Ouest.
Patat refuse son contrat, en tension avec Tayeb
On le sait, Laurent Travers avait quitté la présidence du Racing 92 car il souhaitait se rapprocher du terrain. Philippe Tayeb le voyait donc comme le futur de l'Aviron Bayonnais, rapporte Sud Ouest, après que le club, managé par Patat, s'est sauvé du maintien en 2024 et a débuté la saison dernière sur 4 matchs poussifs. Un poste proche du terrain lui a été promis, relate le quotidien.
Sauf qu'entre-temps, Bayonne a terminé 4e de la phase régulière et s'est hissé jusqu'en demi-finale. Patat et son staff, dont les contrats courrent jusqu'en juin 2026, attendaient donc les offres de prolongation. Elle est arrivée en début de semaine pour le manager gersois, mais a décidé de la refuser d'après Sud Ouest et L'Équipe.
La raison ? Les missions de Travers qui s'élargissent, rapportent les deux médias. Le quotidien sportif indique que Patat perdrait des prérogatives sur le recrutement, ce qu'il souhaitait maitriser jusque-là, au profit de l'ancien président du Racing 92. Ce qu'il n'entend pas de cette oreille.
Patat-Travers : des relations "cordiales"
Si l'on pouvait imaginer que Grégory Patat et Laurent Travers se tirent la bourre, ce n'est pas vraiment le cas d'après les différentes sources. Sud Ouest déclare que les relations sont "cordiales" entre les deux hommes, sans forcément être l'idylle souhaitée par le club. Notamment car Patat se méfie que Travers soit là pour prendre sa place et préfère donc qu'il s'en tienne aux strictes prérogatives signifiées sur son contrat.
Si une fois il s'est invité au sein de l'entraînement de Bayonne, bouclier à la main, afin d'effectuer des percussions avec des joueurs, cette initiative n'a pas été appréciée par le staff, rapporte le journal sudiste. Patat le lui a signifié, calmement, précise Sud Ouest. Travers a tout de même regretté que l'on ne s'appuie pas "sur [son] expérience", poursuit le journal. Lorsqu'il a déménagé son bureau, ç'a été fait "sans heurts", indique-t-il.
TOP 14. ''Limiter les interactions'' avec l'un : le ''duo'' Patat-Travers (déjà) face aux difficultés ?
Un membre du conseil d'administration démissionne
Et pour rajouter un peu plus d'huile sur le feu, de nombreux médias rapportent la démission d'un des 11 membres du conseil d'administration pour "des raisons personnelles." Ce dernier est Romain Ripert, un proche du staff actuel, ce que lui a déjà reproché Philippe Tayeb.
Sa démission a été annoncée par mail par Philippe Tayeb aux différents services internes du club dès le matin, avant d'être renvoyé à 16h38 avec un paragraphe supplémentaire, plus chaleureux, lui souhaitant "le meilleur pour ses futurs projets", dévoile Sud Ouest. Selon ce dernier, le président de l'AB lui a signifié qu'il ne lui faisait "plus confiance."
Sud Ouest rapporte également que d'autres affaires similaires ont eu lieu dans le passé à l'Aviron Bayonnais. Notamment concernant l'ancien manager Yannick Bru, désormais à Bordeaux. Tayeb avait, en effet, reproché à certains membres du club leur proche lien avec Bru, alors que ce dernier avait quitté l'Aviron. Bayonne serait-il en train de vivre une situation semblable ? Les échos ne sont en rien positifs.
gilbertgilles
Qu'est ce qu'il a Tayeb derrière la tête en allant chercher Travers? Je comprends que Patat l'ait en Travers! Il fait accéder (lui et ses joueurs) Bayonne aux phases finales après une saison où ils ont su créer l'engouement autour d'eux et on lui met dans les Patat un gars qui a été entraîneur principal partout où il est passé! Je ne sais comment cette situation va se résoudre, mais je pense que l'Aviron va être secoué et que les résultats risquent de s'en ressentir. Qu'en pensent nos amis Bayonnais?
potemkine09
Les conflits d'égos sont les plus durs à gérer. C'est étonnant pour un président de risquer d'en créer.
"Dallas sur Nive et Adour", en espérant pour l'AB que ce ne soit pas la série de l'année.
Docsound
HS.
Pourquoi rédiger des articles sur l' " affaire Dourthe" sans ouvrir la possibilité de commenter.
Ce sont les seuls articles qui subissent ce traitement.
Et l'intérêt de ce site, c'est justement de discuter des informations contenues dans les articles (ou qu'on trouve ailleurs, parfois).
Si c'est juste pour transférer de l'info venue d'ailleurs, c'est pas la peine de se fatiguer, on lit les mêmes sources, pas besoin de venir ici...
potemkine09
Il semblerait effectivement que certains sujets ne soient pas discutables.
Peur des débordements peut-être ? Pourtant, je trouve la réponse de Dourthe particulièrement intéressante, et qu'elle soulève des points qui méritaient d'être mis en lumière. A suivre... et sans doute sans pouvoir en parler.
Docsound
Surtout que j'ai l'impression, ou je divague, que le premier article a été modifié depuis sa première publication.
Dans mes souvenirs, il était plus à charge et condamnait Richard.
Dans la version actuelle, l'article est plus neutre...
Uther
Ce que je ne comprends pas très bien, c'est que L. Travers a été nommé "Directeur du rugby", un poste qui n'existe pas ailleurs en France et qui est en fait la traduction du terme Anglais "Director of Rugby" (DoR).
Hors, un DoR en Angleterre correspond chez nous à un entraîneur principal, poste qu'occupe Patat si je ne me trompe pas.
Alors, bien sûr, il se peut que malgré ce titre, les prérogatives de Travers ne soient pas réellement celles d'un DoR mais comme on dit "Mal nommé les choses, c'est ajouter de la misère au monde" (Ou un truc comme ça...)
Yonolan
Comment voulez-vous que cette guerre larvée de territoires ne rejaillisse pas sur le terrain?
Et que des clans se forment ?
Je souhaite de tout coeur que la dynamique des premiers matchs soit positive et relègue ces tensions au second plan
Car si les résultats ne sont pas rendez-vous les risques d'implosion existent bel et bien
Je ne comprends pas très bien les traitements infligés à Bru et Patat après des saisons plus que réussies dans les deux cas
Etrange et à haut risque
NeST
Tayeb a-t-il peur qu'un succès trop important de son staff technique lui fasse de l'ombre ? Ce qui pourrait expliquer qu'il fasse le même coup à deux entraîneurs différents qui peu trop de réussite à son goût...
Jacques-Tati-en-EDF
Ou comment s'auto détruire avec une décision qui ne s'imposait pas.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué hein ?
Pil2Dax
Triste pour l'Aviron. Ou comment casser une dynamique très positive avec un choix du Président arrivé de nulle part et sportivement injustifié, qui renvoie une mauvaise image du club.
Je note que que ce n'est pas la première fois que ce Président a un comportement très curieux : Bru les remonte en Top14 et il trouve le moyen de se brouiller avec, le cas du transfert de Tatafu vers l'UBB semble aussi pas clair du tout du côté de l'AB comme du joueur...
Je souhaite quand même ue belle saison à l'Aviron sur le terrain.
Garou-gorille
Aviron mal barré : ça rame et c'est pas gai !
alan75
Lafontaine, LeSinge et Le Chat, extraits :
Bertrand avec Raton, l’un Singe, et l’autre Chat,
Commensaux d’un logis, avaient un commun Maître…//
//…Un jour au coin du feu nos deux maîtres fripons
Regardaient rôtir des marrons ;
Les escroquer était une très bonne affaire
Nos galands y voyaient double profit à faire,
Leur bien premièrement, et puis le mal d’autrui.
Bertrand dit à Raton : Frère, il faut aujourd’hui
Que tu fasses un coup de maître.
Tire-moi ces marrons ; si Dieu m’avait fait naître
Propre à tirer marrons du feu,
Certes marrons verraient beau jeu.
Aussitôt fait que dit : Raton avec sa patte,
D’une manière délicate,
Écarte un peu la cendre, et retire les doigts,
Puis les reporte à plusieurs fois ;
Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque.
Et cependant Bertrand les croque.
Une servante vient : adieu mes gens. Raton
N’était pas content, ce dit-on…
Garou-gorille
Ah les gens bons de Bayonne !
Après une si belle saison, tout commencerait-il a aller de Travers ?
CanisRufus
Je ne suis pas un supporter de Bayonne mais je trouve cette situation bien triste après les magnifiques saisons de l'aviron qui apportaient un peu de fraicheur et de surprise. Ca ne sentait pas bien bon déjà cet été quand dans les interviews l'un comme l'autre expliquaient "que tout est clair" mais vraiment "tout est clair" en décrivant le rôle de chacun de manière peu claire en tout cas pour moi... Je trouvais cette orga étrange et le besoin qu'ils répètent à tout va que "tout est clair", ca donnait l'impression qu'ils essyaient surtout de se persuader eux...