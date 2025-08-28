RUGBY. Il quitte les crampons pour le micro : Canal+ recrute un visage bien connu du Top 14

À 33 ans, l’ancien de l’Union Bordeaux-Bègles troque les terrains du Top 14 pour les plateaux télé. Dès la rentrée, il rejoindra l’équipe du Canal Rugby Club.

Nans Ducuing n’a pas traîné pour écrire le deuxième chapitre de sa carrière.

Une rentrée en fanfare

Retraité depuis quelques semaines seulement, l’ancien arrière de l’Union Bordeaux-Bègles a trouvé un nouveau terrain de jeu : les studios de Canal+. Dès le 7 septembre, il sera aux côtés d’Astrid Bard et Guilhem Garrigues dans le Canal Rugby Club.

Après dix saisons passées en Gironde, marquées par une Champions Cup et quatre sélections avec le XV de France, Ducuing avait annoncé la fin de son aventure sportive au printemps.

Le voici désormais consultant pour la chaîne cryptée, qui mise sur sa fraîcheur et son regard de joueur tout juste sorti du vestiaire.

Une première expérience

L’ancien Bordelais ne débarque pas en terrain totalement inconnu. En 2023, il avait déjà goûté au rôle de consultant lors de la Coupe du monde sur M6. Mais Canal+, c’est une autre envergure : le rendez-vous dominical du rugby français, une équipe de consultants déjà bien garnie avec Sébastien Chabal, Marie-Alice Yahé, Marc Lièvremont ou encore Thierry Dusautoir.

L’arrière de bordelais s’apprête à tirer sa révérence à la fin de la saison. L'occasion pour (re)découvrir cette anecdote lunaire 😭 pic.twitter.com/qeYzd8wiYi — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 12, 2025

Connu pour sa gouaille, son sens de la répartie et son franc-parler, Nans Ducuing pourrait rapidement devenir une des figures phares de l’émission. Avec sa personnalité et son vécu récent en Top 14, il apportera un éclairage neuf sur la vie d’un joueur et les coulisses d’un championnat qu’il connaît de l’intérieur.

À peine sorti du terrain, déjà sous les projecteurs : l’ancien arrière confirme qu’il n’a jamais vraiment eu l’intention de disparaître du paysage.