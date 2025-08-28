RUGBY. Accusé ''d'outrage sexiste'', Richard Dourthe contre-attaque et porte plainte pour ''dénonciation calomnieuse''

Jusqu'où va aller cette affaire ? Depuis quelques semaines, Richard Dourthe est dans une tourmente après la publication d'une vidéo. Cette dernière prend place durant les fêtes de Dax et a été mise en ligne par la créatrice de contenu Charline Pradeau.
On y voit la Toulousaine danser sur une table avec un homme derrière qui finit par soulever la mini-jupe qu'elle portait. Avec une capture d'écran, l'homme est affiché sur ses réseaux sociaux et apparaît comme étant très ressemblant à l'ancien international français Richard Dourthe, désormais consultant rugby pour Canal+.
Une plainte contre Dourthe
Alors qu'aucune information n'était sortie jusque-là, on a appris hier que l'influenceuse avait porté plainte contre Richard Dourthe, qu'elle avait identifié comme l'homme ayant soulevé sa jupe sur la vidéo. Elle a aussi informé les enquêteurs avoir reçu un message d'excuse de la part de l'ancien centre.
Le parquet de Dax a ouvert une enquête pour "outrage sexiste", même si l'individu doit encore être formellement identifié. Cependant, Dourthe confirme lui-même être l'auteur de ce geste, mais réfute toute volonté offensante. Il annonce porter plainte pour dénonciation calomnieuse.
Dourthe porte plainte à son tour
Face à la situation, Richard Dourthe a donc décidé de porter plainte contre Charline Pradeau pour "dénonciation calomnieuse." Même s'il reconnaît avoir eu "un geste regrettable", il dénonce, par le biais de son avocat, le caractère "tronqué" de la vidéo, ne montrant pas l'ensemble de la séquence d'après lui.
Il estime que la séquence diffusée n'est qu'un "montage vidéo destiné à stigmatiser un comportement sexiste alors que tel n'est pas le cas." Selon son avocat, "le geste reproché à Monsieur Richard Dourthe n'a aucun caractère sexiste."
Le consultant de la chaîne cryptée dit subir une vague de "harcèlement", qui a porté atteinte à son image. De son côté, Canal+, contacté par ActuRugby, n'a pas souhaité faire de commentaires. Si Dourthe se dit "prêt pour le lancement de la saison de Top 14", il apparaît que, pour le moment, il serait bien maintenu à l'antenne. Le championnat reprend le 6 septembre.
L'intégralité du communiqué de l'avocat de Richard Dourthe, Maître Dupin (relayé par Rugbyrama)
Richard Dourthe déplore d’être la cible d’une campagne médiatique orchestrée par une influenceuse, qui n’hésite pas à se livrer à une véritable désinformation calomnieuse à son encontre, dénonçant aujourd’hui une atteinte sexiste et ayant, selon les sources journalistiques, déposé une plainte, le lundi 25 août 2025.
Après la publication d’une vidéo dont l’auteur demeure inconnu à ce jour, Monsieur Richard Dourthe a été présenté par @charlinepradeau comme quelqu’un de médiatique et cette dernière a souhaité que cette affaire connaisse un fort retentissement pour selon ses termes : "faire en sorte que ça remonte au plus haut".
Les intentions de ce compte Instagram et TikTok étaient claires, faire en sorte que la réputation de Monsieur Richard Dourthe soit altérée, lui nuire et initier une enquête pénale.
C’est avec une totale sérénité que Monsieur Richard Dourthe attend que l’enquête avance pour rétablir la vérité devant l’ineptie d’un montage vidéo destiné à stigmatiser un comportement sexiste alors que tel n’est pas le cas.
Aussi regrettable soit-il, Monsieur Richard Dourthe reconnait qu’il n’avait pas à toucher le volant d’une jupe shorty d’une fille dansant sur un comptoir au Fêtes de DAX, il a d’ailleurs immédiatement présenté ses excuses à la jeune fille concernée, il n’en demeure pas moins que cette attitude ne justifie en rien de travestir la réalité factuelle et de faire le Buzz.
D’une part cette vidéo a été volontairement réduite pour ne pas laisser apparaître les secondes qui ont précédé, elle masque un geste tout aussi surprenant d’une jeune femme, elle-même influenceuse qui relève la jupe de son amie avant même que Monsieur Richard Dourthe n’intervienne.
D’autre part cette vidéo ne montre pas le début de la séquence où la jeune femme pose son postérieur au niveau des épaules d’hommes qui sont en train de prendre un verre, sans même lui prêter attention.
Enfin, il apparait surprenant que des publications du compte Instagram de @charlinepradeau aient été supprimées, alors que l’on y voyait une fille avec un string à la main, aux Fêtes de Dax, avec l’une de ses copines revendiquant l’avoir enlevé…
Il n’en demeure pas moins que le geste reproché à Monsieur Richard Dourthe n’a aucun caractère sexiste et ne saurait constituer une atteinte, ce que l’enquête pénale démontrera.
En revanche les accusations infondées, répétées et largement relayées avec une réelle intention de nuire tombent sous le coup de la loi pénale et constituent le délit de dénonciation calomnieuse.
C’est pour cette raison que Monsieur Richard Dourthe dépose plainte pour dénonciation calomnieuse et souhaite que le véritable harcèlement, dont il est l’objet, cesse, compte tenu de l’atteinte déjà causée à son image.
Comme il l’a fait savoir dès la semaine dernière, il se tient à la disposition de la justice et de la police pour fournir toutes les explications nécessaires.
Monsieur Richard Dourthe tient à remercier tout particulièrement les personnes qui lui ont manifesté leur soutien depuis plusieurs jours, sa passion du rugby demeure intacte, il se tient prêt pour le lancement de la saison du Top14.