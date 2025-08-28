RUGBY. Accusé ''d'outrage sexiste'', Richard Dourthe contre-attaque et porte plainte pour ''dénonciation calomnieuse''

Dans la tourmente après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Richard Dourthe estime qu'il n'a rien à se reprocher et décide de porter plainte contre celle qui l'a diffusée.

Jusqu'où va aller cette affaire ? Depuis quelques semaines, Richard Dourthe est dans une tourmente après la publication d'une vidéo. Cette dernière prend place durant les fêtes de Dax et a été mise en ligne par la créatrice de contenu Charline Pradeau.

On y voit la Toulousaine danser sur une table avec un homme derrière qui finit par soulever la mini-jupe qu'elle portait. Avec une capture d'écran, l'homme est affiché sur ses réseaux sociaux et apparaît comme étant très ressemblant à l'ancien international français Richard Dourthe, désormais consultant rugby pour Canal+.

RUGBY. Il quitte les crampons pour le micro : Canal+ recrute un visage bien connu du Top 14

Une plainte contre Dourthe

Alors qu'aucune information n'était sortie jusque-là, on a appris hier que l'influenceuse avait porté plainte contre Richard Dourthe, qu'elle avait identifié comme l'homme ayant soulevé sa jupe sur la vidéo. Elle a aussi informé les enquêteurs avoir reçu un message d'excuse de la part de l'ancien centre.

RUGBY. Richard Dourthe serait dans la tempête : une plainte pour outrage sexiste ?

Le parquet de Dax a ouvert une enquête pour "outrage sexiste", même si l'individu doit encore être formellement identifié. Cependant, Dourthe confirme lui-même être l'auteur de ce geste, mais réfute toute volonté offensante. Il annonce porter plainte pour dénonciation calomnieuse.

Dourthe porte plainte à son tour

Face à la situation, Richard Dourthe a donc décidé de porter plainte contre Charline Pradeau pour "dénonciation calomnieuse." Même s'il reconnaît avoir eu "un geste regrettable", il dénonce, par le biais de son avocat, le caractère "tronqué" de la vidéo, ne montrant pas l'ensemble de la séquence d'après lui.

TOP 14. ''Limiter les interactions'' avec l'un : le ''duo'' Patat-Travers (déjà) face aux difficultés ?

Il estime que la séquence diffusée n'est qu'un "montage vidéo destiné à stigmatiser un comportement sexiste alors que tel n'est pas le cas." Selon son avocat, "le geste reproché à Monsieur Richard Dourthe n'a aucun caractère sexiste."

Le consultant de la chaîne cryptée dit subir une vague de "harcèlement", qui a porté atteinte à son image. De son côté, Canal+, contacté par ActuRugby, n'a pas souhaité faire de commentaires. Si Dourthe se dit "prêt pour le lancement de la saison de Top 14", il apparaît que, pour le moment, il serait bien maintenu à l'antenne. Le championnat reprend le 6 septembre.

TOP 14. Retour du damier, étoile au-dessus du logo : l'UBB revient à ses racines pour son maillot domicile