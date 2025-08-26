RUGBY. Incompréhension et recours en justice : ce club de ProD2 va démarrer la saison en négatif
L'US Dax devra cravacher pour tenter de se maintenir malgré la pénalité de cinq points au classement. crédit photo : screenshot ProD2
Coup dur pour ce club landais : les Rouge et Blanc commenceront la saison avec un déficit de 5 points au classement.

À Dax, la saison n’a pas encore commencé que les Rouge et Blanc sont déjà dos au mur.

Le CNOSF a confirmé la sanction prononcée en juin dernier par la Commission de contrôle des championnats professionnels : cinq points de pénalité ferme et quatre avec sursis. Conséquence, les hommes de Vincent Etcheto débuteront la saison avec un déficit de cinq points au classement.

Comme la France avec Dupont, l'Australie a sans doute perdu son meilleur joueur pour de très longs moisComme la France avec Dupont, l'Australie a sans doute perdu son meilleur joueur pour de très longs mois

Un coup de massue pour le club

Le reproche adressé à l’USD concerne le non-respect de certaines dispositions réglementaires, notamment les délais jugés trop longs pour effectuer les recapitalisations nécessaires ces dernières années. Le président Benjamin Gufflet n’a pas caché sa colère, parlant d’une décision « brutale et incohérente », prise par des experts « qui ne voient que des chiffres ».

Pour lui, cette sanction ne reflète pas les efforts consentis par les dirigeants et les actionnaires, qui ont régulièrement remis au pot pour maintenir le club à flot. Si le club et ses dirigeants sont en colère, on imagine que les supporters ne sont pas beaucoup plus positifs face à cette nouvelle.

Un recours engagé

Dax ne compte pas en rester là. Le club landais a annoncé saisir le tribunal administratif pour contester la décision. En attendant, la sanction s’applique et l’USD entamera son championnat vendredi à Valence-Romans avec cinq points de retard.

« Consciente de la situation, la direction du club se responsabilise et met tout en œuvre pour aider le secteur sportif à atteindre l’objectif du maintien », explique l’USD dans un communiqué.

Un maintien à aller chercher sur le terrain

Sportivement, ce handicap complique déjà la donne pour un club qui avait terminé 11e la saison passée. Etcheto et ses joueurs devront d’entrée afficher une grande solidité pour compenser ce retard. Les matchs de préparation ont montré quelques promesses, mais la Pro D2 est un marathon dans lequel chaque point compte. Dax n’a donc plus le droit à l’erreur, sous peine de se retrouver rapidement englué dans la lutte pour ne pas descendre.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
VIDEO. 50 pour Perpignan, 42 points pour Castres, une belle partition pour Clermont : les résultats des matchs amicaux
News
PRO D2. ''Jouer la montée d'ici 5 ans'' : l'ambition de ce club historique à l'aube d'une nouvelle ère
News
RUGBY. L'été rocambolesque de Xavier Péméja, de la retraite à la Pro D2
News
PRO D2. ''Revenir à Colomiers, c'est franchement bien'' : après l'USAP, Delpy se rapproche de chez lui
News
PRO D2. Placines, Acébès… après un été mouvementé, quel XV de départ pour le Biarritz Olympique ?
News
Vunipola, Saili, Bouthier… Vannes aura-t-il un XV de départ taillé pour survoler la ProD2 ?
News
TRANSFERT. Un ''cartoucheur'' du Super Rugby débarque à Agen, pour former la meilleure paire de centres de ProD2 ?
Transferts
TRANSFERT. Du Super Rugby à la Pro D2, ce puissant avant polyvalent (1m95, 117 kilos) renforce un cador
News
TOP14/PRO D2. Carton orange : la nouvelle arme anti-polémique ? ''Résoudre les cas où on est partagés''
News
Rugby. Nevers de justesse, Colomiers en forme : les résultats des matchs amicaux du 4 au 10 août
Transferts
RUGBY. 2,02 mètres pour 107 kg : ce géant du Top 14 rebondit en France